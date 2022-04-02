Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3», прогноз «Стабильный», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом, наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость Казахстана.

Агентством после совместных обсуждений с Правительством РК было определено, что последствия экономических санкций в отношении России являются преодолимыми для экономики Казахстана.

Вместе с тем, было установлено, что снижение пропускной способности на погрузочном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) носит временный характер и не приведет к значительным перебоям экспортных нефтепоставок Казахстана.

В целом S&P отмечает, что устойчивые государственный и внешний балансы страны, наряду с повышением цен на нефть и золото, будут достаточными для смягчения внешних потрясений.

Согласно данным Standard & Poor's, рост экономики Казахстана в 2022 году прогнозируется на уровне 2%.