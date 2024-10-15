Стандарты служебной этики госслужащих обсудили в Туркестане

Сегодня в госорганах в Казахстане работают 713 уполномоченных по этике, в задачи которых входит в том числе профилактика нарушений законодательства о госслужбе и противодействие коррупции. Республиканский форум уполномоченных по этике, инициатором проведения которого выступило Агентство по делам государственной службы, стал площадкой для обсуждения стандартов служебной этики и мер по их усовершенствованию.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В работе форума приняли участие председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, депутат Сената Парламента, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип, председатель Общественного совета при АДГС Бибигуль Агыбаева, уполномоченные по этике центральных и местных исполнительных органов, госслужащие и ветераны госслужбы.

Открывая форум, председатель АДГС Дархан Жазыкбай подчеркнул необходимость продолжения работы по формированию личностных качеств государственных служащих в соответствии с концепцией «слышащего государства». Это должны быть не просто официальные стандарты, а философия, основанная на идее служения народу. Только так можно создать эффективный госаппарат, способный служить примером для общества.

– Каждый государственный служащий обязан сосредоточить внимание на важности верности присяге, принимая которую он обещает быть честным, справедливым и безупречно выполнять свои обязанности, – отметил Дархан Жазыкбай. – Присяга является выражением ответственности перед обществом и подчеркивает обязанность служить обществу, защищать интересы страны и действовать в соответствии с высокими моральными ценностями. Следование этим принципам обеспечит рост доверия населения, верховенство закона. Служение на принципах справедливости, открытости и порядочности укрепляет доверие общества к государственным институтам. Госслужащие должны обеспечивать равенство всех граж­дан перед законом и принимать объективные решения.

Новые подходы к совершенствованию стандартов служебной этики отражены в Концепции развития государственной службы на 2024–2029 годы. На институт уполномоченных по этике возлагается важная задача по их внедрению.

Участники также поделились мнениями относительно усиления самостоятельности уполномоченных по этике и внедрения более эффективных механизмов оценки их работы и контроля. По словам Дархана Жазыкбая, уполномоченные по этике должны быть гарантом соблюдения стандартов служебной этики, обеспечивать развитие организационной культуры в госорганах.

Агентством на постоянной основе проводится работа по изучению выявленных нарушений в сфере государственной службы, анализу и профилактике причин их возникновения. Только в прошлом году уполномоченными по этике было организовано порядка 30 тыс. разъяс­нительных мероприятий, способствующих продвижению принципов честности и справедливости среди госслужащих.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, выступая на форуме, рассказал, что в регионе с населением более 2 млн человек работает около 6 тыс. чиновников. В развитие области свой вклад вносят 19 выпускников Академии государственного управления при Президенте РК, пять выпускников программы «Болашақ», 64 госслужащих, получивших образование за рубежом.

В области сформирован региональный кадровый резерв, в который включены 32 госслужащих, трое из которых уже получили назначение на государственные должности.

Дархан Жазыкбай на полях форума провел встречи с государственными служащими, молодежью и студентами. Он рассказал о реформах, направленных на создание сервисного государственного аппарата, переход на гибридную модель госслужбы и цифровизацию управления.

– Государственная служба не ограничивается одной профессией, в ней могут работать представители разных специальностей, – подчеркнул глава АДГС на встрече со студентами Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмета Ясауи. – Для молодых людей, решивших связать свое будущее с государственной службой, главной целью должно стать служение на благо страны, а не удовлетворение личных интересов.

На встрече с представителями регионального кадрового резерва Туркестанской области Дархан Жазыкбай отметил, что этот проект инициирован Президентом для поддержки талантливой молодежи в регионах и вовлечения ее в дело государственного управления.