Станет больше отличников в Терисаккане

В областном центре сдана школа на 320 ученических мест, но учиться в ней на первых порах будет 371 учащийся. Настолько актуален новый объект стои­мостью 1,8 млрд тенге.

– Мы очень рады, теперь наши дети будут получать качественное образование в хороших условиях. Из-за того, что прежняя школа была в аварийном состоянии, занятия проводили в другом учебном заведении. Спасибо всем, кто помог. Пусть наша страна процветает, народ живет в мире и согласии, а дети радуют нас своими успехами, – выразила благодарность ветеран образования Найман Тунгышбайкызы.

К строительству двухэтажного здания площадью 3 тыс. кв. м «Номад Құрылыс компаниясы» приступила в прошлом году. По задумке проектировщиков, оно состоит из трех блоков. В первых двух расположены учебные корпуса для учащихся младшего и старшего звена, в третьем разместили мастерские, актовый и спортивный залы, столовую. Новая школа оснащена современным оборудованием и инвентарем, предметные кабинеты соответствуют всем стандартам.

Своя история у школы в селе Терисаккан Хобдинского района. Прежняя была возведена в 1967 году и давно не ремонтировалась. По результатам тех­обследования здание было признано аварийным. Новую школу местные жители ждали три года. В 2022-м к строительству приступило ТОО «Ер-Канат Сервис», но позже договор с ним был расторгнут. После корректировки проекта новым подрядчиком стало ТОО «Стронеф». Спустя год долгожданная новая школа на 60 мест распахнула свои двери.

– Здесь будут учиться 95 мальчиков и девочек. Обучение будет вестись на казахском и русском языках. Есть девять учебных кабинетов, компьютерный класс, спортзал, библиотека, столовая. Приобретены новое оборудование и техника. В школе организуют кружки, – говорит директор средней школы Улпан Санакаева.

На открытии обеих новостроек побывал аким области Асхат Шахаров.

– Символично, что в такой знаменательный для каждого казахстанца праздник мы открываем новые школы. В нашей стране создаются все условия, чтобы мы жили в мире, а наши дети получали качественное образование и достойное воспитание, – отметил он, поздравляя горожан и сельчан.

За последние пять лет только в Актобе введено в эксплуатацию 20 школ. В этом году из бюджета на строительство 22 школ выделено 10 млрд тенге. Инвестиции направлены на ликвидацию ветхих школ и трехсменного обучения. По поручению Главы государства в рамках национального проекта «Комфортная школа» строятся 14 учебных учреждений, девять из них – в Актобе. Они будут сданы в эксплуатацию в ближайшие два года.

В 2024-м численность детей школьного возраста увеличилась на пять тысяч, что свидетельствует о необходимости строительства как минимум пяти новых школ. К 2025 году в регионе планируется построить 44 школы на 24 150 учащихся, что поможет закрыть дефицит ученических мест.