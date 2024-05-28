Старейшая стюардесса мира ушла из жизни

В мире, США, Lifestyle
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Айман Аманжолова
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Бетт Нэш, стюардесса с самым большим стажем в мире, умерла в возрасте 88 лет после почти 70 лет непрерывной работы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: CBS

О смерти Нэш сообщил ее работодатель, компания American Airlines.

«Она начала свою карьеру в 1957 году и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как стюардесса с самым большим стажем работы. Бетт вдохновляла поколения бортпроводников. Лети высоко, Бетт», — говорится в сообщении American Airlines.

Нэш начала работать в возрасте 21 года в компании Eastern Airlines, предшественнице American Airlines, на рейсе между Вашингтоном, округ Колумбия, где она жила, и Бостоном. Она предпочитала этот короткий маршрут, потому что так она могла проводить каждую ночь дома.

Изначально она намеревалась через несколько лет сменить маршрут, но в итоге осталась, и в результате ее знали и любили все часто летающие пассажиры.

«Люди все одинаковые, — сказала она в интервью американскому CBS News (партнеру Би-би-си) в 2017 году. — Всем нужно немного любви».

По данным некоторых американских СМИ, она умерла 17 мая в хосписе. Недавно у нее диагностировали рак груди.

Бетт Нэш вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая стюардесса в мире еще в 2022 году, когда ей было 86 лет.

#рекорд #самолет #возраст #стюардесса

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