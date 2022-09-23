Старт нового электорального цикла

Президентская электоральная кампания стартовала в Казахстане 22 сентября, сроки и детали подготовки и проведения внеочередных выборов обсудили в ЦИК РК.

Открывая заседание, председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров отметил, что Указ Главы государства о назначении внеочередных президентских выборов на 20 нояб­ря 2022 года вступил в силу с момента опубликования его в официальных СМИ, то есть с 22 сентября.

– Выборы Президента являются важнейшим политичес­ким событием в жизни страны, – подчеркнул председатель ЦИК. – С этих выборов начинается динамичный избирательный цикл, который основан на коренной модернизации нашей политической системы и полностью соответствует логике конституционной реформы, поддержанной большинством граждан на июньском референдуме. Центральная избирательная комиссия обеспечит проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством и создаст все условия для здоровой и честной конкуренции.

Он также обратился к заключению Конституционного совета РК, в котором говорится, что институт президентских выборов – это особая системообразующая конституционная ценность, затрагивающая все другие компоненты модели демократического правового государства и гражданского общества.

Поскольку Центризбирком в рамках своих полномочий организует подготовку и проведение выборов Президента РК, на заседании были рассмотрены три ключевых вопроса: утверждение календарного плана избирательной кампании, организация деятельности наблюдателей от иностранных государств и международных организаций и представителей иностранных СМИ в ходе выборов и профессиональное обучение председателей и членов избирательных комиссий, а также других участников электорального процесса.

ЧЕТКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Основные пункты календарного плана подготовки и проведения внеочередных выборов Президента РК обозначил заместитель председателя ЦИК Константин Петров. Он напомнил, что в соответствии с Конституционным законом «О выборах в РК» внеочередные президентские выборы назначаются решением Главы государства и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения.

– Указ, которым внеочередные выборы Президента Респуб­лики Казахстан назначены на 20 ноября 2022 года, вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Он опубликован в газетах «Казахстанская правда» и Egemen Qazaqstan 22 сентября. Выдвижение кандидатов на должность президента должно начаться со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 23 сентября, и закончиться в 18.00 часов 11 октября текущего года, – уточнил Константин Петров.

Правом выдвижения кандидатов в президенты обладают республиканские общественные объединения (РОО), зарегистрированные в уставном порядке. Установление соответствия кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах осуществляется ЦИК в течение пяти дней с момента предоставления выписки из протокола заседания высшего органа РОО о выдвижении кандидата, вместе с заявлением кандидата о его согласии баллотироваться и документом, подтверждающим внесение им избирательного взноса.

Размер избирательного взноса составляет 50 минимальных заработных плат, или 3 млн тенге (1 МЗП в 2022 году = 60 тыс. тенге). Избирательный взнос возвращается кандидату в случае, если он будет избран либо наберет не менее 5% голосов избирателей.

Константин Петров напомнил о требованиях к кандидатам, установленным Конституцией и законодательством о выборах. Это гражданство РК по рождению, проживание на территории Казахстана в течение последних 15 лет, высшее образование, возраст не моложе 40 лет, обладание активным избирательным правом, опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободное владение государственным языком.