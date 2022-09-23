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Старт нового электорального цикла
Адина Нурберген

Президентская электоральная кампания стартовала в Казахстане 22 сентября, сроки и детали подготовки и проведения внеочередных выборов обсудили в ЦИК РК.

Открывая заседание, председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров отметил, что Указ Главы государства о назначении внеочередных президентских выборов на 20 нояб­ря 2022 года вступил в силу с момента опубликования его в официальных СМИ, то есть с 22 сентября.

– Выборы Президента являются важнейшим политичес­ким событием в жизни страны, – подчеркнул председатель ЦИК. – С этих выборов начинается динамичный избирательный цикл, который основан на коренной модернизации нашей политической системы и полностью соответствует логике конституционной реформы, поддержанной большинством граждан на июньском референдуме. Центральная избирательная комиссия обеспечит проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством и создаст все условия для здоровой и честной конкуренции.

Он также обратился к заключению Конституционного совета РК, в котором говорится, что институт президентских выборов – это особая системообразующая конституционная ценность, затрагивающая все другие компоненты модели демократического правового государства и гражданского общества.

Поскольку Центризбирком в рамках своих полномочий организует подготовку и проведение выборов Президента РК, на заседании были рассмотрены три ключевых вопроса: утверждение календарного плана избирательной кампании, организация деятельности наблюдателей от иностранных государств и международных организаций и представителей иностранных СМИ в ходе выборов и профессиональное обучение председателей и членов избирательных комиссий, а также других участников электорального процесса.

ЧЕТКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Основные пункты календарного плана подготовки и проведения внеочередных выборов Президента РК обозначил заместитель председателя ЦИК Константин Петров. Он напомнил, что в соответствии с Конституционным законом «О выборах в РК» внеочередные президентские выборы назначаются решением Главы государства и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения.

– Указ, которым внеочередные выборы Президента Респуб­лики Казахстан назначены на 20 ноября 2022 года, вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Он опубликован в газетах «Казахстанская правда» и Egemen Qazaqstan 22 сентября. Выдвижение кандидатов на должность президента должно начаться со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 23 сентября, и закончиться в 18.00 часов 11 октября текущего года, – уточнил Константин Петров.

Правом выдвижения кандидатов в президенты обладают республиканские общественные объединения (РОО), зарегистрированные в уставном порядке. Установление соответствия кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах осуществляется ЦИК в течение пяти дней с момента предоставления выписки из протокола заседания высшего органа РОО о выдвижении кандидата, вместе с заявлением кандидата о его согласии баллотироваться и документом, подтверждающим внесение им избирательного взноса.

Размер избирательного взноса составляет 50 минимальных заработных плат, или 3 млн тенге (1 МЗП в 2022 году = 60 тыс. тенге). Избирательный взнос возвращается кандидату в случае, если он будет избран либо наберет не менее 5% голосов избирателей.

Константин Петров напомнил о требованиях к кандидатам, установленным Конституцией и законодательством о выборах. Это гражданство РК по рождению, проживание на территории Казахстана в течение последних 15 лет, высшее образование, возраст не моложе 40 лет, обладание активным избирательным правом, опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободное владение государственным языком.

Позднее на брифинге зам­пред ЦИК уточнил, что действующий Президент как кандидат на выборах не обязан сдавать экзамен на знание государственного языка.

– Поддержка кандидата в президенты должна быть удос­товерена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее 2⁄3 областей, городов республиканского значения и столицы, – добавил Константин Петров. – По состоянию на 1 июля 2022 года в Реестр избирателей РК включено 11 827 277 граждан. Таким образом, в поддержку каждого кандидата должно быть собрано не менее 118 273 достоверных подписей.

Предвыборная агитация в соответствии с календарным планом начнется после окончания этапа регистрации – с 18 часов 21 октября – и продлится до 00 часов 19 ноября 2022 года. Затем последуют «день тишины» и голосование, которое пройдет 20 ноября 2022 года с 7.00 до 20.00 по местному времени.

Результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам устанавливаются на заседаниях территориальных комиссий и доставляются в ЦИК в двухдневный срок (не позднее 22 ноября). На установление и опубликование итогов выборов, регистрацию избранного Президента Центральной избирательной комиссией предус­мотрено не более 10 дней после выборов.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

О том, как будет организована деятельность наблюдателей иностранных государств, международных организаций, а также представителей иност­ранных СМИ, проинформировал секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.

Он подчеркнул, что Казахстан как участник многих международных организаций неизменно выполняет свои международные обязательства по открытию института международного наблюдения. При этом иностранные наблюдатели аккредитуются при ЦИК по представлению Министерства иностранных дел. Им выдается аккредитационное удостоверение, позволяющее осуществлять наблюдение за процессами подготовки и проведения выборов. Представители иностранных СМИ для освещения выборов должны получить аккредитационное удостоверение в МИД РК.

– В случае нарушения наблюдателями законодательства РК или общепризнанных норм международного права соответствующая избирательная комиссия вправе внести в ЦИК представление об отзыве аккредитации наблюдателя иностранного государства или международной организации, – добавил Мухтар Ерман. – Аккредитация иностранного наблюдателя может быть отозва­на ЦИК также на основании обращения соответствующих иностранного государства или международной организации по представлению Министерства иностранных дел РК.

Аккредитация завершается в 18.00 по времени Астаны за пять дней до дня голосования, 14 ноября 2022 года.

В свою очередь член Центр­избиркома Сабила Мустафина рассказала о том, как будет проходить обучение членов избирательных комиссий и других участников электорального процесса в период подготовки к внеочередным выборам президента РК.

ЦИК РК запланированы онлайн- и офлайн-мероприятия, в том числе дистанционное обучение и тестирование на платформе интернет-сайта Центризбиркома.

– При проведении электорального обучения будет применен каскадный метод, который предполагает проведение обучения вышестоящими избирательными органами – нижестоящих, – уточнила Сабила Мустафина. – На базе Центральной избирательной комиссии будут проведены обучающие семинары-совещания для предвыборных штабов и доверенных лиц по организационно-процедурным вопросам электоральной кампании. Одной из площадок подготовки участников избирательного процесса станет Центр электорального обучения при Академии государственного управления.

Кроме того, по ее словам, совместно с МИОР будут проведены обучающие семинары в офлайн- и онлайн-форматах для представителей республиканских и региональных СМИ, неправительственных организаций и общественных объединений, нацеленных на участие в наблюдении за выборами в день голосования.

По плану до 1 ноября завершится обучение составов территориальных избирательных комиссий, до 18 нояб­ря – всех членов участковых избирательных комиссий. На интернет-ресурсе ЦИК будут размещаться методические пособия для членов избиркомов, кандидатов и избирателей.

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