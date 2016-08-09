Для участия в соревнованиях прибыли футбольные команды из Албании, Азербайджана, Ирана, России, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана. Призовой фонд турнира достаточно солидный. Команда-победитель получит 7 тыс. долларов, за 2-е место предусмотрен приз в сумме 5 тыс. долларов, за третье – 3 тыс. долларов. В рамках турнира от лица организаторов будут вручены специальные призы в номинациях «Лучший арбитр», «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший полузащитник», «Бомбардир турнира» и «Лучший игрок».