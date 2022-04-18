В Отбасы банке сообщили о запуске платформы по приему заявок на субсидирование арендного жилья, передает Kazpravda.kz.

Первые 17 000 претендентов получили SMS от АО "Отбасы банк" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") с приглашением принять участие в процессе подачи заявок на субсидирование аренды. В течение апреля месяца они должны будут подать заявку и получить одобрение в режиме онлайн. Сделать это нужно на портале otbasybank.kz (маркетплейс "Баспана маркет") в разделе "Субсидирование аренды", - говорится в информации.

Цифровая платформа, на которой будут приниматься и обрабатываться заявки, уникальна, ее аналогов нет в Казахстане, отметили в банке.

В ходе подачи первых заявок могут возникнуть ошибки, которые будут оперативно устранять IT-специалисты. В Отбасы банке просят отнестись к этому с пониманием.

Всем казахстанцам, которые проходят по условиям программы субсидирования арендной платы, подача заявок на платформе otbasybank.kz станет доступна в мае.

Напомним, что претендовать на поддержку государства по арендным платежам смогут граждане, которые стоят в очереди на жилье по четырем категориям:

- инвалиды 1 и 2 групп;

- семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями;

- дети-сироты;

- многодетные семьи.

Размер среднемесячного совокупного дохода семей, претендующих на субсидии по аренде за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не должен превышать величину 1 прожиточного минимума (1 ПМ = 36 018 тенге по состоянию на 1 января 2022 года).

"Для поддержки наших граждан в 2022 году выделяется 50 млрд тенге. Из них 40 млрд тенге предусматриваются из республиканского бюджета и 10 млрд тенге в совокупности выделят местные акиматы. Поступление средств из бюджета ожидается в мае. Новая мера позволит охватить примерно 70 тысяч человек, которые получат 50% компенсации за аренду жилья. Чтобы казахстанцы в короткие сроки, без очередей, смогли подать заявку, весь процесс мы сделали онлайн", - рассказала председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Заявки на субсидирование будут приниматься с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Поэтому гражданам заранее нужно получить ее или проверить актуальность действующей ЭЦП.

Еще одно требование – претендентам на получение субсидий необходимо быть клиентами Отбасы банка, то есть, иметь депозит.

Те, у кого нет сберегательного счета, могут открыть его с помощью видеобанкинга или мобильного приложения "Otbasybank". Затем претендент на субсидирование должен будет зарегистрироваться на портале otbasybank.kz. После этого, в личном кабинете он сможет оформить заявку. Для этого, в первую очередь, он подписывает заявление на получение выплат и согласие на сбор и обработку персональных данных. После подписания документов, система обрабатывает данные и сама определяет состав семьи. После этого каждый совершеннолетний член семьи должен будет авторизоваться на сайте otbasybank.kz в

качестве "гостя" и подписать согласие на сбор и обработку персональных данных с помощью ЭЦП. После этого система вновь проверяет данные и претендент получает одобрение на субсидию или мотивированный отказ.

Если получено одобрение, то в уведомлении заявитель увидит регион, где он может арендовать жилье, размер жилплощади, максимальную сумму арендной платы и максимальную сумму субсидии, на которую он может претендовать.

После этого в разделе "Данные об арендодателе" заявителю необходимо указать ИИН или БИН арендодателя, и в этот момент процесс переходит на второй этап, где подключается собственник арендуемого жилья.

Арендодатель также с помощью ЭЦП авторизуется на сайте otbasybank.kz. И в закладке "Субсидирование аренды" подтверждает свои данные. Затем он подписывает заявление на сбор и обработку персональных данных. Также указывает кадастровый

номер квартиры, которую предоставит в аренду, 20-значный счет для зачисления средств.

После этого система формирует договор аренды и график платежей, он подписывается сторонами с помощью ЭЦП.

Претендент оплачивает госпошлину за регистрацию договора аренды в размере 4 810 тенге. После этого в личном кабинете претендента на субсидирование появляется действующий договор аренды с графиком платежей по ним.

Арендное жилье казахстанцы ищут самостоятельно.

Выплачивать субсидии по аренде жилья Отбасы банк будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды и графика платежей. Договор можно будет расторгнуть раньше срока и заключить договор с новым арендодателем. Тогда процесс заявки на

портале otbasybank.kz запускается снова.

Отбасы банк будет ежегодно мониторить получателей субсидий на их соответствие условиям и ежемесячно мониторить платежную дисциплину. А местные акиматы не реже одного раза в квартал будут проверять арендное жилье и тех, кто там проживает.

Арендовать жилье у близких родственников, бывших супругов и у родственников супругов, а также пересдавать это жилье запрещается, добавили в Отбасы банке.