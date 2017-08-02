Свежий выпуск
​Старты братства и мастерства
Даулет Елеусизов

Торжественная церемония открытия АрМИ-2017 состоялась на 40-й военной базе «Отар». Надо сказать, формат игр с каждым годом совершенствуется, расширяется география участников. Это стало важнейшим фактором укрепления дружественных отношений между странами, сотрудничества в военной сфере, а также повышения уровня боевой подготовки и профессионального мастерства военнослужащих.

– Проведение Армейских международных игр является основой боевого братства и дружбы, находит достойную поддержку со стороны Президента страны – Верхов­ного Главнокомандующего Вооруженными силами РК ­Нурсултана Назарбаева. Армейские игры – уникальное мероприя­тие международного масштаба, которое мало чем отличается от крупнейших мировых спортивных первенств. Для нас дело чес­ти провести их в Казахстане на самом высоком уровне, – подчерк­нул министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков.

Программа открытия Армейских международных игр включала участие казахстанских барабанщиков, домбристов и Военного оркестра МО РК, выступавших в сопровождении современной бое­вой техники. В исполнении роты десантников были показаны прие­мы рукопашного боя с оружием. Кульминацией программы стали показные выступления пилотажных групп на боевых самолетах и вертолетах, состоящих на воору­жении казахстанской армии.

Конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнование расчетов БПЛА» в рамках Армейских международных игр пройдут в Казахстане с 1 по 9 августа. Для участия в состязаниях в нашу страну прибыло порядка 400 военнослужащих из 18 стран. Игры будут транслироваться на сайте Министерства обороны РК и телеканале «Kazsport».

Популярное

Все
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Покушения на демократические устои нет!
Фильм казахстанского режиссера Эмира Байгазина выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Телефона под подушкой не страшимся, но опасаемся станции на многоэтажке...
Асфальт сам себя не положит
Покушения на демократические устои нет!
Мурат Габдусалимов, известный в Атырау мастер по изготовлению луков, стрел и щитов, занял второе место на турнире по стрельбе из традиционного лука, проходившего в местности Бугац (Венгрия)
Рожден делать добро
Трудовой конфликт решен, почта работает в штатном режиме. Через две недели – контрольная встреча по итогам деятельности созданной рабочей группы
Гран-при проходит в Астане
Все для Справедливого Казахстана
Тарифы, налоги, бюджет
Отдушка для сероводорода
С учетом антропогенной нагрузки
Народная любовь
«Шерстяной» путь
Сто лет оды творчества
За дело берется «Кибершериф»
«Барыс» снова на коне
Крепкая броня
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Реформатор с большой буквы
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Разбавленный водой спирт на 18,5 млн тенге пытались продать в Казахстане
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Обращение Токаева принял в работу Конституционный совет
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Свежий выпуск
«Вся жизнь – театр...»
Свежий выпуск
Европейцы нацелены на США
Свежий выпуск
Казахстан возвращается из Глазго
Свежий выпуск
Отдушка для сероводорода

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]