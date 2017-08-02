​Старты братства и мастерства

Торжественная церемония открытия АрМИ-2017 состоялась на 40-й военной базе «Отар». Надо сказать, формат игр с каждым годом совершенствуется, расширяется география участников. Это стало важнейшим фактором укрепления дружественных отношений между странами, сотрудничества в военной сфере, а также повышения уровня боевой подготовки и профессионального мастерства военнослужащих.

– Проведение Армейских международных игр является основой боевого братства и дружбы, находит достойную поддержку со стороны Президента страны – Верхов­ного Главнокомандующего Вооруженными силами РК ­Нурсултана Назарбаева. Армейские игры – уникальное мероприя­тие международного масштаба, которое мало чем отличается от крупнейших мировых спортивных первенств. Для нас дело чес­ти провести их в Казахстане на самом высоком уровне, – подчерк­нул министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков.

Программа открытия Армейских международных игр включала участие казахстанских барабанщиков, домбристов и Военного оркестра МО РК, выступавших в сопровождении современной бое­вой техники. В исполнении роты десантников были показаны прие­мы рукопашного боя с оружием. Кульминацией программы стали показные выступления пилотажных групп на боевых самолетах и вертолетах, состоящих на воору­жении казахстанской армии.

Конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнование расчетов БПЛА» в рамках Армейских международных игр пройдут в Казахстане с 1 по 9 августа. Для участия в состязаниях в нашу страну прибыло порядка 400 военнослужащих из 18 стран. Игры будут транслироваться на сайте Министерства обороны РК и телеканале «Kazsport».