Старый добрый Хумоюн!

В третьем сезоне, который начался в конце августа, узбекский «Хумо» уже успел выиграть первый официальный трофей в истории – Кубок Казахстана, одержав победы в шести матчах из шести. А теперь со старта регулярного первенства он одержал шесть побед кряду, причем обыграв действуюшего чемпиона – «Номад» из Астаны и прошлого обладателя Кубка – «Сарыарку» из Караганды. Команда из Ташкента состоит из крепких российских легио­неров и тренеров, а с начала сезона в состав клуба влился и первый воспитанник школ Узбекистана Жасурбек Рустамхонов. Уже в 2025 году сборные Узбекистана примут участие в чемпио­натах мира – свой путь они начнут с низших лиг – и потому перспективы у них хорошие.

Высоким результатам команды способствует и тот факт, что она играет на новом суперстадионе «Хумо Арена», вмещающем 12 500 зрителей. У «Хумо» необычное название, которое означает сказочную птицу счастья, радости и добра. Есть у них и свой талисман-маскот – мудрый старец по имени Хумоюн, который поддерживает своих игроков и развлекает местных фанатов, особенно маленьких детей.

Теперь непосредственно о чемпионате Казахстана, где «Хумо» является единственным иностранным клубом. В очередном туре ташкентцы на своей площадке принимали усть-каменогорское «Торпедо» и победили в первой встрече по буллитам с итоговым счетом 1:0, а во второй добились успеха в овертайме с итоговым счетом 3:2. У «Хумо» после 6 игр на счету 16 очков.

На втором месте в первенстве с 12 очками идет столичный «Номад». Очередные две встречи «кочевники» из Астаны провели в Рудном, где дважды обыграли местный «Горняк» – 2:1, 2:1. А на третьем месте с 11 очками находится восточноказахстанское «Торпедо».

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: «Актобе» дома дважды уступил кокшетаускому «Арлану» – 1:2 и 1:4; в Атырау «Бейбарыс» обыграл петропавловский «Кулагер» вначале со счетом 3:1, а потом – 3:2; «Алматы» на своей площадке дважды разгромил «Иртыш» из Павлодара со счетом 7:1 и 8:2.