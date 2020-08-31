Стать законопослушными гражданами

Мегаполис, как и вся страна, живет в новых реалиях, связанных с ограничительными мерами. Сегодня город наполнен информационными стендами и плакатами с призывами носить маски и соблюдать меры предос­торожности. Надо сказать, что в большинстве своем алматинцы следуют новым правилам. После ЧП и локдауна в мегаполисе открыты почти все объекты бизнеса, кроме бассейнов, городских пляжей, запрещено проведение зрелищных спортивных мероприятий, выставок, конференций, банкетов, поминальных мероприятий, не работают караоке, компьютерные, бильярдные, ночные клубы.

Для объектов общественного питания установлен ограничительный режим работы с соб­людением строгих санитарных норм. На особом контроле сотрудники департамента качества и безопасности товаров и услуг держат продуктовые рынки города. Один из самых популярных рынков Алматы «Зеленый базар» открыт после месячного перерыва, его работа была прекращена решением суда в связи с фактами заражения сотрудников COVID-19. Несмотря на проведение в этот период глубокой дезинфекции, сегодня там работают только открытые павильоны, причем при ежедневном дезинфекционном режиме розничная продажа продуктов питания разрешена только в упакованном виде.

Начиная с 17 августа, в целях контроля над соблюдением карантинных мер в городе в усиленном режиме работают мониторинговые группы. Как нам сообщил заместитель руководителя управления департамента контроля качества и безопаснос­ти товаров и услуг Иксан Кобеев, функционируют 24 мониторинговые группы, которые ежедневно проводят рейды по ТРЦ, объектам общепита и другим местам. График работы мобильных групп расписан в дневное и ночное время. В их состав входят представители акимата, региональной палаты предпринимателей «Атамекен», департамента полиции, СЭС. По результатам проверок приостановлена деятельность 698 объек­тов, составлен 3 471 протокол об административном правонарушении, из них на юридические лица – 119 штрафов, на физичес­кие – 3 252 штрафа, в том числе за нарушение масочного режима. Судя по количеству наложенных штрафов, в городе немало предпринимателей, которые, несмотря на постановления главного санитарного врача РК, нарушают их.

В ходе рейдовых проверок выяв­ляются увеселительные заведения, которые работают в ночное время, несмотря на строгий запрет. Анализируя эту ситуа­цию, Иксан Кобеев приходит к мнению, что бизнесу не хватает социальной и гражданской ответст­венности, чтобы осознать всю серьезность ситуации в борьбе с коварной инфекцией. Он убежден, что достижение положительных результатов в профилактике коронавирусной инфекции и снижении уровня заболеваемости возможно только при понимании этой проблемы всем обществом.

– Сегодня прежде всего необходима солидарная ответственность всех, а также повышение уровня законопослушания всех граждан, – говорит Иксан Кобеев. – К сожалению, недобросовестные предприниматели ставят под угрозу здоровье нашего населения. Алматы – это мегаполис, и при всем желании мониторинговые группы не в состоянии охватить все объекты.

В этом направлении соответст­вующую работу должна более активно проводить региональная палата предпринимателей «Атамекен».

– Представители этой организации обращаются к нам только для получения разрешений на открытие тех или иных объектов бизнеса, но не поступило ни одного предложения о том, чтобы провести совместными усилиями беседу с предпринимателями о повышении их правовой культуры, – признался Иксан Кобеев.

О том, какая работа проводится мониторинговыми группами на территории вверенного ему района, рассказал аким Алмалинского района Беккали Торгаев. Так, с 5 июля по 22 августа обследовано 1 865 объектов, по выявленным нарушениям составлены 519 протоколов, из них 28 – на юридических лиц, приостановлена деятельность 34 объектов.

– Для проведения информационно-разъяснительной работы с предпринимателями района имеются группы в мессенджерах, а также чат рестораторов, – отметил руководитель района.

По его словам, на самых видных местах района размещены баннеры, транспаранты с призывом носить маски – всего 13 874 единицы. Кроме того, 7 780 наклеек, 12 000 буклетов розданы в ходе информационной кампании «Защити ближнего, будь в маске».

Депутат маслихата Алматы, бизнесмен, меценат и блогер Кайрат Кудайберген принимает личное участие в борьбе против распространения коронавирус­ной инфекции. Он отметил, что сегодня в мегаполисе достаточно наглядной агитации, государственные органы смогли переломить ситуацию с фейковой информацией. Вместе с тем его настораживает тот факт, что после ослабления карантинных мер все чаще слышится фраза «теперь можно жить по полной».

– Ослабление карантинных мер не означает, что можно снять мас­ки и посещать увеселительные заведения вопреки запретам, – убежден депутат. – Я всегда поддерживаю нашу молодежь, но надо признать, что 70% из них ведет себя довольно безответственно, посещая закрытые тусовки, при этом заявляя, что они устали от карантина. Они даже не осознают, что подвергают риску здоровье своих родителей и близких.

По его личной инициативе при поддержке акимата и городского филиала партии «Nur Otаn» организованы мобильные группы по проверке ресторанного бизнеса. Они уже провели многочисленные ночные рейды, выявляя нарушителей. На своей странице в социальных сетях депутат публикует видео, где показаны факты нарушения карантина.

– Мы отправляем человека, который делает контрольный закуп, получает чек на руки. Попав в заведение, видим, что в закрытых помещениях находятся несколько десятков посетителей. Нельзя огульно обвинять всех предпринимателей, но среди них есть те, кто придерживается двойных стандартов. Они не хотят понимать, что весь бизнес сегодня находится в критичес­ком положении, большинство сфер терпит огромные убытки, но при этом их представители не нарушают введенные ограничения. К сожалению, есть такие недобросовестные бизнесмены, которые, оплатив штраф, продолжают нарушать правила. Считаю, что в отношении таких заведений пора принимать более жесткие меры и лишать их лицензий, закрывать показательно и даже штрафовать посетителей. Это необходимо для повышения личной ответственности, – резюмировал Кайрат Кудайберген.