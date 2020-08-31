Стать законопослушными гражданами
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Айгуль Турысбекова, Алматы
Мегаполис, как и вся страна, живет в новых реалиях, связанных с ограничительными мерами. Сегодня город наполнен информационными стендами и плакатами с призывами носить маски и соблюдать меры предосторожности. Надо сказать, что в большинстве своем алматинцы следуют новым правилам. После ЧП и локдауна в мегаполисе открыты почти все объекты бизнеса, кроме бассейнов, городских пляжей, запрещено проведение зрелищных спортивных мероприятий, выставок, конференций, банкетов, поминальных мероприятий, не работают караоке, компьютерные, бильярдные, ночные клубы.