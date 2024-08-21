Более 600 трлн тенге прошло через платежные системы Нацбанка за полгода

За I полугодие 2024 года через платежные системы Нацбанка проведено платежей на общую сумму 683,2 трлн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, по данным главного банка страны, в среднем за день через национальные платежные системы «Межбанковская система переводов денег» и «Система межбанковского клиринга» в операционные дни проводятся платежи на сумму 5,6 трлн тенге.

Отмечается, что наибольшее количество операций обрабатывается с 15:00 до 16:00.

Коэффициент работоспособности платежных систем Нацбанка за I полугодие составил 99,95%.