Стихи, посвященные деду

Свет Победы
57
Марат Рамазанов, главный эксперт КИСИ при Президенте РК

К 100-летнему юбилею Кыдыргали Нурмаганбетова

Фото из архива "КП" и автора

Боевые ранения, пережитые лишения, возраст, увы, не щадят тех немногих, кто, явив высокий дух, беззаветное мужество и стойкость, выковал Победу в самой жестокой и кровопролитной за всю историю человечества войне, сумел вернуться домой живым и своим созидательным трудом заложил основы нашего настоящего и будущего.

Для семьи Нурмаганбетовых, как и для миллионов других, кого не обошла эта смертоносная война, 9 Мая – самый священный и благословенный праздник, а память о той великой Победе и людях, героически приближавших ее, – неизбывный сыновний долг.

Этому нас сызмальства учил наш отец и дед – ветеран Великой Отечественной войны генерал Кыдыргали Нурмаганбетов, уроженец села Дауқара Айыртауского района Кокшетауской области.

Как и большинство его сверстников, после окончания средней школы он был призван в армию и направлен на краткосрочные курсы в общевойсковое пехотное училище, дислоцированное в г. Фрунзе.

Летом 1943 года отправлен на фронт, а первое боевое крещение принял в районе Белгорода помощником командира взвода пулеметной роты 57-й механизированной бригады 2-го Украинского фронта.

Пройдя боями Украину, Молдавию и Румынию, закончил войну в Австрии заместителем командира стрелковой роты 61-й гвардейской славянской стрелковой дивизии в составе 3-го Украинского фронта.

Был трижды ранен. За заслуги перед Родиной награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, а также 20 медалями, в том числе «За боевые заслуги» и «За взятие Будапешта».

После демобилизации по рекомендации партийных органов Кыдыргали Нурмаганбетов был направлен на работу в органы государственной безопасности, где от рядового оперативного работника вырос до руководителя органов КГБ области. В 1960-м окончил Краснознаменную академию им. Ф. Дзержинского.

С 1961 по 1987 год, до ухода на пенсию, находился на ответственных и руководящих должностях в системе органов КГБ в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Тургайской и Жамбылской областях.

Кыдыргали Нурмаганбетов награжден орденом «Знак Почета», почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР, удостоен высшей ведомственной награды – нагрудного знака «Почетный сотрудник КГБ СССР». Неоднократно избирался депутатом областных советов народных депутатов.

Пройдя за 40 лет нелегкий, но славный воинский путь от рядового до генерала, К. Нурмаганбетов и после выхода в отставку долгие годы продолжал оказывать помощь в становлении структур безопасности независимого Казахстана, делясь своим поистине бесценным опытом.

Умер Кыдыргали Нурмаганбетов в ноябре 2003 года в Астане – городе, в котором пришли к нему зрелость и опыт, где выросли четверо его детей. В настоящее время среди семи его внуков есть ветераны и продолжатели дедовской профессии – защищать и оберегать Родину. Подрастает и новое поколение – 17 правнуков и правнучек.

В 2006-м в столице на доме (Абая, 34), в котором проживал Кыдыргали Нурмаганбетов, была установлена мемориальная доска.

22 апреля 2025 года Кыдыргали Нурмаганбетову исполнилось бы 100 лет. В год 80-летия Победы его старший внук посвятил стихотворение «СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ» (акростих) памяти деда, а также всех ветеранов страны, спасших мир:

Спасенный мир сегодня вспоминает

Людей, чья жизнь на дни войны пришлась.

Аккордом счастья вновь переполняет

Весна восьмидесятая всех нас.

А выжившим в свинцовой свистопляске

Победный вечно грезится парад.

О тех, кто пал, не сняв шинель и каски,

Болят сердца…В рассвет или закат

Еще былые раны вас тревожат

Да память ваши души бередит.

И ветеран не вспоминать не может

Те дни и ночи. Пусть спокойно спит

Едва от смерти лютой уцелевший,

Ликующий, но хрупкий мир людей.

Я, внук в огне войны святой сгоревших,

Май буду помнить до скончанья дней!

#ветераны #День Победы #ВОВ

Популярное

Все
Книгу фронтовых писем представили в Астане
В столице горит рынок «Шапагат»
Конклав не избрал нового папу в первом туре
КНБ сделал заявление о фейке в соцсетях
Полицейский вытащил детей из задымленного дома в области Жетысу
Более 400 спортсменов из разных стран приедут в Астану на Grand Slam по дзюдо
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Какие выплаты получат ветераны ВОВ и тыловики к 9 мая в Актюбинской области
Казахстан примет крупный международный турнир по велоспорту
«Тау ішінде»: Димаш объявил дату выхода нового клипа
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
В области Жетысу примут в первые классы более 12 тысяч детей
Нацбанк обновил дизайн мерных золотых слитков
На границе Индии и Пакистана продолжается стрельба
Президент возложил цветы к монументу «Отан Ана»
Столичные пауэрлифтеры присоединились к акции «Таза Қазақстан»
Более 500 дронов задействуют в уникальном световом шоу в Алматы
Из столицы запустили дополнительные поезда в южном направлении
За лучшие результаты – в Дубай
Размер соцвыплат ветеранам ВОВ и труженикам тыла увеличился в Казахстане
Полководец. Писатель. Патриот
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
Глава государства поздравил премьер-министра Канады
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Какие национальности проживают в Казахстане
На Землю падает советская межпланетная станция «Космос-482»
Кто в ответе за персональные данные граждан?
Израиль запросил международную помощь в тушении лесных пожаров
Маленький герой большой воды
Память о подвиге вечно храним
Олжас Бектенов поздравил с Днем единства народа Казахстана
Актау станет международным курортом
Дату последнего звонка перенесли в школах Казахстана
Поэты Карагандинской области презентовали в Астане альманах «Летят по небу журавли Победы»
От редакций – к читателям
В Астане за нахождение вне жилища после 23.00 задержано более тысячи несовершеннолетних
Мир и согласие – самая высокая награда
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно

Читайте также

Под мелодии оркестра
Пример патриотизма и преданности науке
О боях, любви и... подарке
Личная и национальная память

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]