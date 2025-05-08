Фото из архива "КП" и автора

Боевые ранения, пережитые лишения, возраст, увы, не щадят тех немногих, кто, явив высокий дух, беззаветное мужество и стойкость, выковал Победу в самой жестокой и кровопролитной за всю историю человечества войне, сумел вернуться домой живым и своим созидательным трудом заложил основы нашего настоящего и будущего.

Для семьи Нурмаганбетовых, как и для миллионов других, кого не обошла эта смертоносная война, 9 Мая – самый священный и благословенный праздник, а память о той великой Победе и людях, героически приближавших ее, – неизбывный сыновний долг.

Этому нас сызмальства учил наш отец и дед – ветеран Великой Отечественной войны генерал Кыдыргали Нурмаганбетов, уроженец села Дауқара Айыртауского района Кокшетауской области.

Как и большинство его сверстников, после окончания средней школы он был призван в армию и направлен на краткосрочные курсы в общевойсковое пехотное училище, дислоцированное в г. Фрунзе.

Летом 1943 года отправлен на фронт, а первое боевое крещение принял в районе Белгорода помощником командира взвода пулеметной роты 57-й механизированной бригады 2-го Украинского фронта.

Пройдя боями Украину, Молдавию и Румынию, закончил войну в Австрии заместителем командира стрелковой роты 61-й гвардейской славянской стрелковой дивизии в составе 3-го Украинского фронта.

Был трижды ранен. За заслуги перед Родиной награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, а также 20 медалями, в том числе «За боевые заслуги» и «За взятие Будапешта».

После демобилизации по рекомендации партийных органов Кыдыргали Нурмаганбетов был направлен на работу в органы государственной безопасности, где от рядового оперативного работника вырос до руководителя органов КГБ области. В 1960-м окончил Краснознаменную академию им. Ф. Дзержинского.

С 1961 по 1987 год, до ухода на пенсию, находился на ответственных и руководящих должностях в системе органов КГБ в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Тургайской и Жамбылской областях.

Кыдыргали Нурмаганбетов награжден орденом «Знак Почета», почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР, удостоен высшей ведомственной награды – нагрудного знака «Почетный сотрудник КГБ СССР». Неоднократно избирался депутатом областных советов народных депутатов.

Пройдя за 40 лет нелегкий, но славный воинский путь от рядового до генерала, К. Нурмаганбетов и после выхода в отставку долгие годы продолжал оказывать помощь в становлении структур безопасности независимого Казахстана, делясь своим поистине бесценным опытом.

Умер Кыдыргали Нурмаганбетов в ноябре 2003 года в Астане – городе, в котором пришли к нему зрелость и опыт, где выросли четверо его детей. В настоящее время среди семи его внуков есть ветераны и продолжатели дедовской профессии – защищать и оберегать Родину. Подрастает и новое поколение – 17 правнуков и правнучек.

В 2006-м в столице на доме (Абая, 34), в котором проживал Кыдыргали Нурмаганбетов, была установлена мемориальная доска.

22 апреля 2025 года Кыдыргали Нурмаганбетову исполнилось бы 100 лет. В год 80-летия Победы его старший внук посвятил стихотворение «СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ» (акростих) памяти деда, а также всех ветеранов страны, спасших мир:

Спасенный мир сегодня вспоминает

Людей, чья жизнь на дни войны пришлась.

Аккордом счастья вновь переполняет

Весна восьмидесятая всех нас.

А выжившим в свинцовой свистопляске

Победный вечно грезится парад.

О тех, кто пал, не сняв шинель и каски,

Болят сердца…В рассвет или закат

Еще былые раны вас тревожат

Да память ваши души бередит.

И ветеран не вспоминать не может

Те дни и ночи. Пусть спокойно спит

Едва от смерти лютой уцелевший,

Ликующий, но хрупкий мир людей.

Я, внук в огне войны святой сгоревших,

Май буду помнить до скончанья дней!