К 100-летнему юбилею Кыдыргали Нурмаганбетова
Боевые ранения, пережитые лишения, возраст, увы, не щадят тех немногих, кто, явив высокий дух, беззаветное мужество и стойкость, выковал Победу в самой жестокой и кровопролитной за всю историю человечества войне, сумел вернуться домой живым и своим созидательным трудом заложил основы нашего настоящего и будущего.
Для семьи Нурмаганбетовых, как и для миллионов других, кого не обошла эта смертоносная война, 9 Мая – самый священный и благословенный праздник, а память о той великой Победе и людях, героически приближавших ее, – неизбывный сыновний долг.
Этому нас сызмальства учил наш отец и дед – ветеран Великой Отечественной войны генерал Кыдыргали Нурмаганбетов, уроженец села Дауқара Айыртауского района Кокшетауской области.
Как и большинство его сверстников, после окончания средней школы он был призван в армию и направлен на краткосрочные курсы в общевойсковое пехотное училище, дислоцированное в г. Фрунзе.
Летом 1943 года отправлен на фронт, а первое боевое крещение принял в районе Белгорода помощником командира взвода пулеметной роты 57-й механизированной бригады 2-го Украинского фронта.
Пройдя боями Украину, Молдавию и Румынию, закончил войну в Австрии заместителем командира стрелковой роты 61-й гвардейской славянской стрелковой дивизии в составе 3-го Украинского фронта.
Был трижды ранен. За заслуги перед Родиной награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, а также 20 медалями, в том числе «За боевые заслуги» и «За взятие Будапешта».
После демобилизации по рекомендации партийных органов Кыдыргали Нурмаганбетов был направлен на работу в органы государственной безопасности, где от рядового оперативного работника вырос до руководителя органов КГБ области. В 1960-м окончил Краснознаменную академию им. Ф. Дзержинского.
С 1961 по 1987 год, до ухода на пенсию, находился на ответственных и руководящих должностях в системе органов КГБ в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Тургайской и Жамбылской областях.
Кыдыргали Нурмаганбетов награжден орденом «Знак Почета», почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР, удостоен высшей ведомственной награды – нагрудного знака «Почетный сотрудник КГБ СССР». Неоднократно избирался депутатом областных советов народных депутатов.
Пройдя за 40 лет нелегкий, но славный воинский путь от рядового до генерала, К. Нурмаганбетов и после выхода в отставку долгие годы продолжал оказывать помощь в становлении структур безопасности независимого Казахстана, делясь своим поистине бесценным опытом.
Умер Кыдыргали Нурмаганбетов в ноябре 2003 года в Астане – городе, в котором пришли к нему зрелость и опыт, где выросли четверо его детей. В настоящее время среди семи его внуков есть ветераны и продолжатели дедовской профессии – защищать и оберегать Родину. Подрастает и новое поколение – 17 правнуков и правнучек.
В 2006-м в столице на доме (Абая, 34), в котором проживал Кыдыргали Нурмаганбетов, была установлена мемориальная доска.
22 апреля 2025 года Кыдыргали Нурмаганбетову исполнилось бы 100 лет. В год 80-летия Победы его старший внук посвятил стихотворение «СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ» (акростих) памяти деда, а также всех ветеранов страны, спасших мир:
Спасенный мир сегодня вспоминает
Людей, чья жизнь на дни войны пришлась.
Аккордом счастья вновь переполняет
Весна восьмидесятая всех нас.
А выжившим в свинцовой свистопляске
Победный вечно грезится парад.
О тех, кто пал, не сняв шинель и каски,
Болят сердца…В рассвет или закат
Еще былые раны вас тревожат
Да память ваши души бередит.
И ветеран не вспоминать не может
Те дни и ночи. Пусть спокойно спит
Едва от смерти лютой уцелевший,
Ликующий, но хрупкий мир людей.
Я, внук в огне войны святой сгоревших,
Май буду помнить до скончанья дней!