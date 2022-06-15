Общество Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре 15 июня 2022 г. 0:30 Екатерина Бескорсая, Павлодар Не хватает «красных линий» Из-за отсутствия проектов детальной планировки областного центра частники хаотично застраивают город. На проблему обратили внимание в областном управлении архитектуры и градостроительства, когда проводили «оцифровку» городских микрорайонов для их размещения на геопортале в Интернете. Специалисты сравнили спутниковые снимки с теми координатами, которые указаны в госактах на участки, и выявили: практически везде в областном центре имеются факты самозахвата. Чаще всего это касается частного сектора, причем не только на окраинах, но и центральных улицах. По словам начальника управления Серика Абдрахманова, акиматам районов города совместно с департаментом по управлению земельными ресурсами необходимо направить в адрес таких «собственников-захватчиков» предписание для устранения выявленных нарушений. Но такой подход не решит проблему (это, скажем так, сиюминутная реакция, но никак не устранение причин). Ситуация продолжит развиваться по тому же сценарию до тех пор, пока весь город не будет иметь ПДП – планы детальной планировки, и начинать нужно с центра и микрорайонов, где как раз и ведется активная застройка. В Павлодаре есть Генеральный план – главный градостроительный документ, охватывающий рост города в перспективе лет на тридцать. А вот краткосрочные действия фиксируются в ПДП на отдельные участки и районы – естественно, в полном соответствии с Генпланом, однако в них содержится больше точной, привязанной к сегодняшнему времени информации. Именно ПДП устанавливает «красные линии» и линии регулирования застройки, определяет резервирование участков под социальные объекты и коммуникации, поперечные профили улиц, благоустройство и озеленение территории, план развития дорожной инфраструктуры, концепцию единого архитектурного стиля. Вот и получается: нет ПДП – нет и всего этого. Парадокс, но в Павлодаре почти нигде нет этих самых «красных линий». На одном из аппаратных совещаний в акимате области управление архитектуры демонстрировало слайды с ситуационными схемами – на спутниковые снимки Павлодара нанесли по правилам «красные линии», если бы они были. Показали улицы Машхура Жусупа, Естая, Сатпаева – здесь сплошной выход за границы допустимой застройки. Жилые дома, торговые объекты, офисные здания уже стоят там, где их быть не должно. Как сообщили в городском отделе архитектуры и градостроительства, площадь застроенной территории Павлодара превышает 12,1 тыс. га. Утверждены 19 проектов детальной планировки, шесть из них – на пригородные села. Да и остальные 13 в большей части касаются окраин, дачных садоводств, переведенных в ИЖС, специальной экономической зоны и новых микрорайонов, которые застраиваются или уже застроены многоэтажками по госпрограммам. Но даже с учетом всего этого обеспеченность города в ПДП не достигает и 50%, и центральных улиц в этой половине нет. В отделе также добавили, что в нынешнем году пройдет корректировка трех и разработка четырех новых ПДП. Например, власти намерены документально закрепить много лет обсуждаемую идею замены частных домов по улице Машхура Жусупа многоэтажной квартальной застройкой с расширением коридоров улиц и прокладкой инженерных коммуникаций. Еще три ПДП разработают, чтобы снести ветхое жилье в районе вокзала, улиц Теплова – Джамбульской, Бекмаханова – Павлова. Здесь в перспективе тоже должны построить многоэтажки. Пожалуй, одно из самых ожидаемых решений акимата – корректировка ПДП микрорайона «Затон» на площадь в 6,39 га, опять же за счет сноса ветхого жилья. По казахстанскому законодательству, если нет ПДП, то при возведении зданий можно применять проекты застройки. И эти проекты разрабатывает уже не городской акимат, а именно владелец того земельного участка, на котором будут вести стройку. В таком случае потенциальное соседство и перспективу роста никто во внимание не берет: проектируют только то, что внутри границ участка, и делается все без привязки к окружающей местности и микрорайону. Ну и если нигде нет утвержденных «красных линий», то зачем их применять в проектировании, даже если опыт подсказывает, где они должны быть? – В итоге получаем хаотичную, бессистемную точечную застройку, не учитывающую потребности окружающего района, – говорит Серик Абдрахманов. – Например, возводят какой-то объект на участке, примыкающем к улице. Поскольку нет ПДП, владелец сделал проект, и внутри участка здание стоит нормально, но с учетом того, что есть вокруг, – с нарушениями. Получается узкое горлышко – городу нужно развиваться, мы в Генплане закладываем улицу на 30 лет вперед. Но частная застройка фактически рушит все планы. Вопросы законности таких «оторванных» проектов застройки, по словам Серика Абдрахманова, должны изучить в акимате города – ведь именно в местных исполнительных органах застройщики согласовывают свои документы, там же получают АПЗ. – В законодательстве допускается, что проект застройки может делаться и на участок, и на прилегающие территории. Конечно, застройщик выбирает наименьшее – только на свой участок. Но почему такие документы согласовывают в акимате без учета увязки с микрорайоном или кварталом? Если были бы действующие ПДП, эти вопросы отпали бы сами собой, – подчеркивает эксперт. Правда, как показывает практика – в Павлодаре наличие ПДП может повлечь за собой совсем другие проблемы. Столкнулись с этим владельцы дачных участков садоводства «Сосновый бор», которое власти перевели в ИЖС и для которого в 2020 году как раз и разработали проект детальной планировки. Но, выполняя этот документ, не смогли должным образом спросить у людей: чего же они хотят? Об этой ситуации мы рассказывали 13 мая 2022 года в материале «Мутно в Сосновом бору». Напомним: в центре садоводства, переведенного в ИЖС, решили построить детский сад и школу, для чего должны были изъять под снос несколько десятков дач. Все это вызвало шквал возмущений у павлодарцев. Во-первых, в «Сосновом бору» многие семьи живут круглый год – дачи здесь элитные, есть свет, участки в черте города, поэтому для кого-то садовый надел – не дача, а постоянный дом. Во-вторых, город пытался убедить людей в том, что о строительстве социальных объектов всех предупреждали заранее: мол, дачники дали на это добро, хотя на общественных слушаниях в 2019 году о такой информации и не упоминалось. Павлодарцы начали активную борьбу за право жить там, где им хочется, и, что называется, пошли по инстанциям. Первое время городские власти заявляли, что корректировать ПДП не собираются. Но в том же управлении архитектуры сообщили: в ПДП можно и нужно вносить изменения, если на этом настаивает общественность. «По итогам разбора ситуации принято следующее решение. В настоящее время разработан и утвержден ПДП в районе улиц Торговой, Космонавтов и автодороги Нефтехим, где также предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры, проектная мощность которых сможет покрыть потребность данного и близлежащих микрорайонов. В связи с чем акиматом Павлодара будет проведена корректировка ПДП дачных массивов «Сосновый бор», «Весна», откуда будет исключено строительство объектов социальной инфраструктуры (детского сада и школы). Данные работы намечено провести в течение двух месяцев. После корректировки ПДП дачных массивов «Сосновый бор», «Весна» будет возобновлена процедура перевода этих земельных участков под ИЖС», – сообщили в акимате Павлодара. Таким получился ответ на общественный резонанс, но зачем вообще нужно было доводить дело до конфликта, если именно комфорт жителей – главный критерий для любого городского проекта?