Стипендии студентам повысят в Казахстане с 1 сентября

Указы и распоряжения, Образование
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление правительства, предусматривающее повышение стипендий для студентов колледжей и вузов с 1 сентября 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, для студентов колледжей стипендия повысится на 50% и составит по рабочим профессиям - 43 574 тенге, для специалистов среднего звена – 41 896 тенге.

Увеличение стипендии студентов бакалавриата составит 20% - до 47 135 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 75 600 тенге.

Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 85 376 тенге, а в резидентуре – 123 122 тенге.

Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%: 107 061 тенге и 240 000 тенге соответственно.

1 сентября 2025 года также будет повышена стипендия студентам бакалавриата на 20%, магистрантам и докторантам – на 15%.

В целом по поручению главы государства с 2020 года ведется планомерная работа по повышению стипендий. В результате к 2025 году стипендия студентов вузов и колледжей будет повышена в 2 раза, магистрантам и докторантам – в 1,75 раза, добавили в правительстве.

#студенты #стипендия #магистранты #докторанты

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