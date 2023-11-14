Сто способов отъема денег

Так, в Таразе мужчина обманным путем пытался завладеть крупной суммой денег, взяв ее якобы в долг. По данным департамента полиции области, к ним обратилась местная жительница, которая сообщила, что некий «знакомый», ранее арендовавший ее квартиру, представившись сот­рудником Комитета национальной безопасности, вошел в доверие и взял ее деньги под видом процентного займа. Кроме того, он пообещал устроить ее сына на государственную службу и помочь с судебным разбирательством. Но все закончилось внезапным исчезновением «заемщика». Сумма причиненного ущерба составила почти 16 млн тенге. Подозреваемого задержали, им оказался 26-летний безработный житель областного центра. К слову, за совершение указанного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или с пожизненным лишением этого права.

Другой случай произошел с молодым жителем села Туймекент, также доверившимся своему знакомому, который пообещал помочь с получением образовательного гранта в один из вузов Алматы. Злоумышленник, взяв 500 тыс. тенге, исчез. Жалобу в управление полиции города Тараза подала мать потерпевшего. Следователи завели дело по факту мошенничества. И в результате задержан 31-летний житель Тараза, который полностью признал свою вину.

Еще один факт обмана установлен в одном из микрорайонов областного центра. Ряд горожан пожаловались на то, что некий мужчина, представляясь специалистом по изготовлению и установке пластиковых окон и балконов, собрал с них деньги и не выполнил условия договоренности. Как выяснилось, всех пострадавших привлекли низкие цены «мастера», который, взяв с каждого заказчика от 300 до 585 тыс. тенге, впоследствии под разными предлогами старался всячески избегать контактов с ними, а затем и вовсе перестал отвечать на звонки. Общая сумма ущерба составила более 2 млн 130 тыс. тенге. Задержанный 23-летний житель областного центра уже признался в содеянном.

В полицию Тараза с заявлением обратился и 44-летний горожанин, который сообщил, что одна женщина обещала помочь ему оформить ипотечный заем на квартиру через своих знакомых в банке. Чтобы ускорить процесс, она попросила мужчину перевести ей часть денег через приложение банка. В итоге у него выманили два миллиона тенге, однако кредит на квартиру он так и не получил. Полицейскими установлена и задержана 41-летняя жительница села Жалпактобе Жамбылского района, которая тоже признала вину.

Следующий случай доказывает, что пойти на обман могут даже соседи. Так, с заявлением во второй городской отдел полиции обратилась 66-летняя пенсионерка со второй группой инвалидности. Однажды к ней пришла соседка и сказала, что нужно подать заявку с телефона на предоставление гос­пособий людям с ограниченными возможностями в честь новогоднего праздника, и решила якобы помочь. Воспользовавшись доверием пожилой дамы, предприимчивая соседка прошла с телефона пенсионерки видеоидентификацию и взяла на нее товарный кредит на сумму почти 493 тыс. тенге. Полицейскими задержана 40-летняя подозреваемая, которая полностью признала свою вину и возместила потерпевшей причиненный материальный ущерб.

А другую жительницу областного центра обманули на 1 млн 650 тыс. тенге, пообещав купить квартиру. Как выяснилось, женщина отдала деньги в качестве задатка за приобретение жилья в районе Химпоселка. После получения указанной суммы «хозяйка» квартиры перестала выходить на связь. Позже было установлено, что недвижимость ей вовсе не принадлежит. Стражами правопорядка задержана 48-летняя местная жительница, которая созналась в своем преступном деянии.

Региональная антикоррупционная служба сообщила, что пос­ле совместной с МВД проверки работы специализированных ЦОНов и принятых мер, предусматривающих закрытие доступа к корректировке базы данных автотранспортных средств во всех своих подразделениях, внедрения обязательной биометрии экзаменуемых лиц, видеофиксации всего процесса тестирования, изменения регламента пересдачи экзаменов и запуска новых информсистем удалось пресечь деятельность отдельных личностей, оказывавших незаконные посреднические услуги.

Так, за мошеннические действия таразским городским судом № 2 граждане Ж. Мамыраимов и Е. Даулет приговорены к четырем годам лишения свободы. По данным антикоррупционной службы области, указанные лица в 2021–2022 годах под предлогом оказания содействия в получении водительских удостоверений обманули восемь граждан и получили от каждого из них по 150–300 тыс. тенге. Общая сумма полученных ими денег составляет 1,2 млн тенге. Приговор суда вступил в законную силу.

Полицейские области предуп­реждают граждан, что в регионе участились случаи еще одного конкретного вида мошенничес­тва. Злоумышленники, найдя номера телефонов потенциальных жертв, звонят им и сообщают, что их близкие совершили дорожно-транспортное происшествие.

– Обычно они звонят жертве на домашний телефон. Ими сейчас в основном пользуются пожилые люди, а они, как известно, очень доверчивы и готовы отдать пос­ледние деньги и ценности, чтобы спасти близких, – сказал начальник управления криминальной полиции ДП области полковник полиции Максат Юсупов.

По его словам, мошенники в основном работают в группе. Один из них представляется сыном, дочерью либо внуком и рассказывает, что стал виновником ДТП и просит помочь деньгами. Затем к разговору подключается другой мошенник, который представляется сотрудником правоохранительного органа и требует финансовые средства для быстрого решения проблемы. После психологической обработки и согласия потерпевших передать им деньги по адресу для получения «помощи» направляются курьеры. Ими, как правило, выступают посредники, которых злоумышленники находят через мессенджер Telegram в приложении «Ищу работу» либо заказывают их через службы доставки.

– Призываем граждан никогда не передавать и не переводить деньги по телефонному требованию и не поддаваться на уловки мошенников. Если вам сообщили, что ваш родственник попал в беду, перезвоните родному человеку или кому-то из его окружения и проверьте, действительно ли в вашей помощи нуждаются, – добавил Максат Юсупов.

Как мы видим, мошенники обладают навыками манипуляции и психологического влияния на потенциальную жертву, умеют войти в доверие к людям. Поэтому важно быть предельно внимательными, не доверять свои сбережения незнакомым и малознакомым людям и решать все вопросы законным путем.

Несмотря на растущее количес­тво преступлений, связанных с мошенничеством, сейчас их нес­колько меньше по сравнению с прошлым годом. По данным областного департамента полиции, на сегодня зарегистрировано более 715 фактов мошенничества. За аналогичный период 2022 года зафиксировано примерно на два десятка подобных случаев правонарушений больше. Надо сказать, что и по фактам, которые относятся к категории тяжких преступлений, прошлый год был немного «богаче».