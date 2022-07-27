Стоимость школьных принадлежностей неуклонно растет, но родители не спешат готовить своих детей к новому учебному году

Дорогая наша школа

На это есть несколько причин. Во-первых, в уполномоченном ведомстве долго не могли определиться, какую все-таки форму будут носит школьники в грядущем учебном году, что, конечно же, заставило большинство родителей занять выжидательную позицию, чтобы в конечном итоге не прогадать и купить именно то, что нужно. Во-вторых, в нынешнем сезоне цены кусаются, да настолько, что многие ждут скидок и распродаж. Ну и в-третьих, костанайцы, наученные горьким опытом прошлого года, оттягивают момент закупа до последнего дня.

– Мы в прошлом году купили сыну костюм, две рубашки, обувь еще в начале июля, а уже в августе поняли, что поторопились, потому что из-за карантина школьников перевели на дистанционное обучение. Так вот за весь учебный год он одел эти рубашки и костюм всего несколько раз, а в этом году он из них уже вырос. То есть потраченные на покупку школьной формы 27 000 тенге просто выкинули на ветер. Сейчас опять нужно покупать, но я решила оставить этот вопрос на 30–31 августа. За месяц многое может измениться. И судя по ситуации с коронавирусом в регио­нах Казахстана, не исключено, что и Костанайская область вот-вот окажется в «желтой» зоне, а затем и в «красной», и нас снова переведут на онлайн-обучение. Так что пока собирать ребенка в школу не вижу смысла, – высказала свою позицию мать шестиклассника Евгения Дергунова.

Традиционно школьный базар открывается в центре Костаная 1 августа. Здесь есть все: от бантиков до туфлей, от ластика до портфеля. Но и сегодня магазины завалены школьными принадлежностями. И пока кто-то колеблется, а кто-то поджидает удачный момент, цены не дремлют. К примеру, стоимость канцелярии за последние три месяца повышалась уже дважды.

– Пластилин, который мы продавали за 560 тенге, поднялся в цене у поставщиков до 850 тенге. Представляете, за сколько мы его теперь будем продавать? То есть выходит, что стоимость отдельных канцтоваров выросла для конечного потребителя почти на 50%! Такая же ситуация и с остальными принадлежностями. В среднем рост цен составил 25–30%. Это связано с тем, что растут доллар и рубль, а основная масса канцелярии – импорт, который закупается за валюту, – обосновала продавец канцелярских товаров Ирина Потапенко.

Итак, канцелярский набор выль­ется родителю в кругленькую сумму, причем для первоклашек она будет значительно выше, чем для старшеклассника. А все потому, что младшее звено несет с собой в школу не только тетрадки, ручки и карандаши, но еще и кучу других принадлежностей для творчества: альбомы для рисования, краски, пластилин, цветную бумагу, картон и т. д. Если собирать первоклассника по минимуму, то по канцелярии можно уложиться в 15 тыс. тенге. Но это при том, что в течение года придется еще докупать закончившиеся предметы. Если отбросить наборы для творчества, то 20 тетрадей, дневник, ручки, карандаши, ластики, обложки и рюкзак для школьника старшего звена выльются в твердую десяточку. Но, как говорится, нет предела совершенству. И тем, кому хочется рюкзачок покруче, а пенал повместительнее, сборы канцелярии обойдутся в удвоенную, а то и в утроенную сумму.

Со школьной формой в этом году в Костанае вообще сложилась неординарная для этого времени ситуация. Сарафаны, блузы и кос­тюмы местные челноки везут на заказ в основном из Кыргызстана и Турции и выставляют к продаже уже с 10 июля. Но нынешним летом груз застрял на границе. Так что пока выбор формы невелик. В основном это модели, не проданные в прошлый сезон. Те, кто все же уже завез новинки, отмечают рост цен на товар.

– Если говорить о рубашках, то те, которые в прошлом году стоили 5 000 тенге, теперь обходятся в 7 000 тенге. Но есть и за 10 000 тенге. Костюмы-тройки от 12 000 тенге и выше. То же самое и для девочек. Одна только блузка с коротким рукавом обойдется минимум в 5 500, а с длинным – от 7 500 и до 12 000 тенге. Плюс сарафан, который стоит от 9 000 до 19 200 тенге. В прошлом году самый дешевый сарафан у нас стоил 6 700 тенге. Понимаете, насколько все подорожало? – воп­росом на вопрос отвечает продавец бутика «Все для школы» Гульнара Мухамедьярова.

Конечно же, цена школьной одеж­ды складывается из нескольких факторов: размерный ряд, качество и страна-производитель. Турецкие вещи добротнее и, соответственно, дороже. В целом, чтобы одеть среднестатистического костанайского школьника, нужно выложить 70 000–80 000 тенге. Это с учетом того, что мальчику на сезон нужно как минимум три рубашки: одну с коротким, две с длинным рукавом, а девочке – как минимум две блузки. К тому же в расходы включены покупка спортивного костюма, туфлей и кроссовок, футболки для физкультуры, второй обуви... Если к этой сумме приплюсовать затраты на канцелярию, то получится примерно 100 000 тенге. И это по минимуму! Ну а потолок цен на форму и канцтовары просто зашкаливает. Так что школа семейному бюджету нынче обходится очень и очень дорого.