Столичные баталии

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Аскар Султан

В Астане проходит первый этап женского Гран-при ФИДЕ (Международная шахматная федерация).

Турнир собрал 12 сильнейших шахматисток мира, которые в эти дни проводят поединки в здании МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»). В этой серии этапа Women Grand Prix-2022 (WGP) честь Казахстана защищают Бибисара Асаубаева и лидер женской сборной РК по шахматам Жансая Абдумалик, которые, кстати, в первом же туре встретились между собой и завершили встречу вничью. Этот поединок длился более двух часов

После первого тура появились и лидеры. Так, в российском дерби Александ­ра Горячкина, двукратная победительница женского Кубка России, а также чемпионка России 2015, 2017 и 2020 годов победила Полину Шувалову, двукратную чемпионку мира по шахматам до 18 лет (стоит отметить, что обе шахматистки родом из города Орска Оренбургской области). А Лиззи Петц победила в немецком противостоянии Динару Вагнер.

Зато настоящий сюрприз наша Бибисара Асаубаева преподнесла во второй день состязаний. Молодая казахстанская шахматистка (рейтинг ФИДЕ – 2 439) обыграла 12-ю чемпионку мира по шахматам среди женщин – россиянку Александру Костенюк (2 521) и одержала первую победу на данном турнире.

В это же время Жансая Абдумалик (2 495) сыграла вничью с еще одной экс-чемпионкой мира китаян­кой Тань Чжуньи (2 525) во втором туре женского Гран-при.

Напомним, что всего в женской серии Гран-при 2022–2023 примут участие 16 игроков, и каждая из них поучаствует в трех из четырех турниров. Победителем серии станет игрок, набравший наибольшее количество очков, заработанных во всех трех турах. Общий призовой фонд каждого из четырех турниров составляет 80 тыс. евро, еще 80 тыс. евро распределятся между восемью лучшими игроками в общем зачете. При этом два игрока, набравшие наибольшее количество очков, получат право на участие в турнире претенденток ФИДЕ среди женщин 2023–2024.

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