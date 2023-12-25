Столица для всех

Главные итоги социально-экономического развития столицы аким подвел на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций.

Так, валовой региональный продукт Астаны вырос на 4,1% и составил 4,75 трлн тенге, объем инвестиций увеличился на 4,7%, достигнув 1,3 трлн тенге. Строи­тельная отрасль остается основным драйвером экономики столицы, за последний год введено в эксплуатацию 3,4 млн кв. м жилья.

– Мы поставили задачу предоставить 5,2 тысячи квартир для разных категорий граждан по льготным государственным программам. Среди них – дети-сироты, многодетные матери, социально уязвимые граждане, а также работающая молодежь. Сейчас идет соответствующая работа по оформлению документов. В начале следующего года очередники получат квартиры, – проинформировал Женис Касымбек.

По программе реновации до 2029 года планируется переселить 4,7 тыс. собственников жилья из 206 аварийных домов.

Между тем ввод в эксплуатацию новых жилых комплексов влечет за собой ряд социальных проблем, в том числе нехватку детских садов и школ.

– Для решения проблемы в этом году введено в эксплуатацию семь школ, завершается строительство еще пяти. В 2024-м запланировано строительство 25, в том числе трех частных, семи государственных и 15 – по проекту «Комфортная школа», – отметил Женис Касымбек. – Всего по этому проекту будут введены 24 школы на 90 тысяч мест. Из них шесть – в Нуринском районе, семь – в Есильском. До 2028 года мы планируем построить более 80 школ на 200 тысяч ученичес­ких мест в две смены.

С 2017 года на строительство детских садов, как отметил аким Астаны, из местного бюджета средств не выделялось, теперь же до 2029 года планируется построить 60 государственных детсадов. К этому же сроку предполагается сдать в эксплуатацию 15 современных дворцов школьников.

Для обеспечения новых районов Астаны достаточной тепловой мощностью завершено строительство первой очереди ТЭЦ-3, двух газовых тепловых станций «Туран» и «Юго-Восток», что обеспечило дополнительные 1 130 Гкал тепловой мощности. Отключений тепла жители столицы могут не бояться, заверил Женис Касымбек.

– Например, когда недавно были морозы до 33 градусов, город принимал порядка трех тысяч гигакалорий тепла. У нас в резерве оставалось порядка 600–700 гигакалорий, то есть мы впервые за последние годы вошли в отопительный сезон с большим профицитом. В следующем году планируется ввод в эксплуатацию первой очереди газовой тепловой станции «Тельман» и второй очереди «Туран». Это дополнительно нам даст порядка 800 гигакалорий тепла. Даже при нынешних темпах строительства мы имеем запас прочности на пять лет вперед. Но работа по дальнейшему строительству тепловых объектов и расширению мощнос­тей ТЭЦ будет продолжаться, – сообщил аким Астаны.

На вопрос о том, что частный сектор столицы продолжает служить одним из основных источников загрязнения атмосферы, Женис Касымбек ответил, что более 10 тыс. индивидуальных построек сегодня уже подключились к газу, это почти 200 тыс. человек. Газ подключают в Чубарах, в других микрорайонах и пригородах.

– Остаются локальные котельные, по тем немногочисленным объектам, которые остались, тоже программу газификации проводим, – пояснил аким Астаны.

Он также напомнил о проблеме дефицита воды прошлым летом, объяснив рост объема водопользования увеличением численнос­ти населения и, соответственно, объемов вводимого жилья. За пос­ледние три года астанинцев стало на 200 тыс. больше. Для решения вопроса в июне запущена дополнительная нитка водовода от Астанинского водохранилища, завершено строительство третьей насосно-фильтровальной станции мощностью 105 кубометров.

– Официально заявляю, что сегодня дефицита воды в городе нет, – сказал Женис Касымбек.

По поручению Президента разрабатывается Стратегия развития комплексной транспортной системы. Она позволит повысить безопасность дорожного движения, снизить количество заторов, а также уменьшить влия­ние городского транспорта на окружающую среду. В этом году проведены работы по среднему ремонту 72 улиц.

Согласно новому Генеральному плану развития Астаны до 2035 года, территория города должна остаться неизменной – почти 80 тыс. га.

– Перспективными районами застройки определены районы Аллеи Мыңжылдық, жилой массив Тельмана и район западнее проспекта Туран. Прогнозируется, что в ближайшие десять лет население города вырастет до 2,3 миллиона человек. Жилищный фонд увеличится в два раза и составит почти 68 миллионов квадратных метров жилья, – отметил спикер.

Прозвучал в ходе брифинга и такой вопрос: будут ли ограничивать переезд граждан из регионов в столицу из-за ограниченных ресурсов инфраструктуры?

– Мы – унитарное государство, закрыть въезд в столицу не можем. Астана – столица всех казахстанцев, они имеют право сюда приехать и жить, – ответил аким.