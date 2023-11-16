Столкнулись интересы

Противостояние воз­никло на почве земельного вопроса и сбыта угля одним из бизнесменов города Шу. Об этом стало известно из обращения директора ТОО «Компания Марк» Никона Кима, который пожаловался в региональную Палату предпринимателей на выдачу местными властями участков для индивидуального строительства на территориях, примыкающих к промышленной зоне.

Выяснилось, что предприниматель, на законных основаниях занимающийся продажей каменного топлива, постоянно терпит притес­нения со стороны жителей близлежащих домов.

В Палате предпринимателей области сообщили, что несколько лет назад в обход заключения, соглас­но которому санитарно-эпидемиологическая зона составляет 300 мет­ров, местные власти дали доб­ро на строительство жилых домов на расстоянии от 5 до 10 метров от угольного склада.

Этот вопрос был рассмотрен на выездном заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции РПП.

– Из обращения директора ТОО «Компания Марк» следует, что в 1993 году на аукционе им была приоб­ретена бывшая промышленная база ­ЭЧ-22 Жамбылского отделения дороги. С того момен­та и по сей день предприниматель занимается оптовой продажей каменного угля для населения и госучреж­дений Кордайского и Шуского райо­нов. Решением акима города Шу от 27 июля 2011 года товариществу выдано право временного возмездного землепользования сроком на 49 лет. Данный земельный участок является промышленной базой с железнодорожным тупиком и площадкой для складирования угля в промышленной зоне города Шу. Также имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, где указано, что санитарно-защитная зона предприятия составляет 300 метров. Однако вопреки этому в санитарно-защитной зоне угольного склада на расстоянии 5–10 метров произведено строительство двух жилых домов, – пояснил начальник отдела по защите прав предпринимателей РПП Ернур Нуржигитов.

Угольный склад – открытый, имеет ограждение с четырех сторон бетонными блоками высотой три метра. Есть заключение государственной экологической экспертизы. Также на руках у предпринимателя имеется акт о результатах проверки по соблюдению экологи­ческого законодательства РК. Но, несмотря на все это, акиматом Шу вынесено решение о предоставлении в частную собственность земли, расположенной на смежной территории с ТОО «Компания Марк».

Как отметил Никон Ким, по обращениям жителей в 2021 году областным департаментом экологии проведена соответствующая проверка. В результате нарушений со стороны предпринимателя не выявлено. Тем не менее нападки и недовольство жителей этого района из-за запыленности воздуха продолжаются, особенно в холодный сезон, когда угольный склад работает активно.

Между тем в прошлом году Палатой предпринимателей области было направлено письмо в акимат Шуского района о рассмот­рении вопроса законнос­ти выданных земельных участков под индивидуальное жилищное строи­тельство, прилегающих к санитарно-защитным зонам. Но, видимо, это не дало желаемого результата, ведь конфликт не устранен.

– В январе текущего года мы обратились к руководителю аппарата акима области с аналогичным запросом. Также ходатайствовали о проведении встречи директора ТОО «Компания Марк» с жителями близлежащих домов с составлением протокола. Ответ был получен из отдела земельных отношений ­акимата города Шу. В нем сообщалось, что проведена беседа с жителями домов на территории, примыкающей к промышленной зоне, жалоб с их стороны… не выявлено, – заметил председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Кыдыралы Оспанов.

Однако, по словам бизнесмена, жалобы все-таки не прекращаются, и вопрос и по сей день остается открытым.

Рассмотрев ситуацию со всех сторон, эксперты предложили единственный выход. По решению членов совета палата намерена направить письмо на имя акима Шуского райо­на с просьбой о проведении разъяс­нительной работы среди жителей улиц, примыкающих к промзоне, и заключении трехстороннего меморандума между ТОО «Компания Марк», населением и местным исполнительным органом с целью исключения судебных разбирательств по данному вопросу.

Хочется верить, что стороны все же придут к мировому соглашению. В противном случае это противо­стояние продолжится, и неизвестно, чем оно может закончиться, ведь любая чаша терпения однажды может переполниться.