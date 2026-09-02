Страда легкой не бывает

В Аккольском районе Акмолинской области, где на днях довелось побывать корреспонденту «Казахстанской правды», общий яровой клин составляет 202 тыс. гектаров.

По информации руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства района Гольмиры Коркотко, из них зерновые культуры занимают 157 тыс. га. Еще есть подсолнечник, рапс и лен. В целом посевы масличных год от года расширяются. Нынче площади подсолнечника заняли 12 тыс. га, что в три раза больше, чем годом ранее.

– К уборочной страде мы готовились основательно. Ранее провели успешно посевную кампанию. Однако нынешнее лето выдалось небывало жарким: высокие температуры держались в районе на протяжении полутора месяцев, – говорит Гольмира Коркотко. – И этот фактор не мог не повлиять на процесс вегетации растений. На сегодняшний день средняя урожайность зерновых составляет порядка 10 центнеров с гектара. В перспективе этот показатель может вырасти.

По словам руководителя отдела, особенностью полеводства в Аккольском районе можно считать невысокий балл бонитета местных почв. Так что бить рекорды по урожайности хлебных полей местные фермеры не берутся. Названный выше показатель – уже неплохой результат. На уборочной в Аккольском райо­не задействованы 295 комбайнов, 217 грузовых автомобилей, 161 колесный трактор, 86 валковых жаток, 571 автоприцеп.

Жатва в Акккольском районе началась примерно на десять дней раньше обычного срока, набрала хороший темп, однако свои коррективы успевает внес­ти погода. Буквально за день до моего приезда в Акколь на территории района прошел затяжной дождь, который заставил остановиться комбайны и автотехнику на полях. Хлебная нива промокла насквозь, ждать, когда она просохнет, пришлось примерно трое суток.

Только после этого уборочная была возобновлена. В общем, подтверждается истина о том, что крестьянская страда легкой никогда не бывает и хлеб достается ценой огромных усилий тружеников полей.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 28 августа в Казахстане намолочено 7,7 млн тонн зерна. 78% поступившей пшеницы нового урожая отнесено к третьему классу.

На лицензированные хлебоприемные предприятия уже поступило 1 025,2 тыс. тонн зерна, что семикратно превышает объем, принятый на хранение за аналогичный период 2025 года.