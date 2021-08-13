Страхование птиц с субсидированием государства запускается в Казахстане

Экономика
4423
Фото: vancats.ru
Министерство сельского хозяйства РК расширяет инструменты страхования, выводя на рынок новый продукт. На сегодняшний день в сфере животноводства уже утверждено 6 продуктов с целью субсидирования части страховых премий по ним. В настоящее время перечень пополнился страхованием птиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.   

Оператором является АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Чтобы покрыть расходы на производство, получать прибыль, а не терпеть убытки, птицеводам крайне важно, чтобы птицы были застрахованы. Поэтому данный страховой продукт является актуальным и востребованным.

Новый инструмент обеспечивает полноценное страхование, как и страхование КРС, МРС, лошадей, и покрывает всевозможные риски. При этом имеет относительно невысокую стоимость.

Так, оно предоставляет страховую защиту от гибели, убоя и утрате птиц в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и кражи.

Страхованию подлежит птица в количестве не менее 30 голов. В зависимости от количества поголовья птиц, установлены различные уровни тарифов - от 2,31 % до 2,77 %.

Так как этот продукт утвержден оператором, то по нему предусмотрена государственная поддержка в виде субсидирования страховых премий. Она направлена на стимулирование сельхозтоваропроизводителей и удешевление договора страхования наполовину путем субсидирования 50 % от суммы страховой премии.

В системе работают только страховые компании, имеющие лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков. Риски в рамках страхового продукта будут также перестраховываться в международной перестраховочной компании с рейтингом «А» на мировом страховом рынке. Это позволит обеспечить гарантированные выплаты в случае наступления страховых случаев.

Все процедуры, начиная от заключения договора и заканчивая выплатами, будут производиться на информационном сервисе Agroinsurance, размещенном на платформе Qoldau.kz на основе электронной цифровой подписи сельхозтоваропроизводителя.

Популярное

Все
Мелания Трамп запустила собственный мемкоин
Как молодежь Астаны может переехать из арендного жилья в собственное
Казахстанские шпажисты завоевали золото юниорского этапа Кубка мира в Манаме
Транснациональную ОПГ задержали в Жетісу
Узбекистан и Организация тюркских государств запустят спутник в 2026 году
Регистрация мопедов: что нужно знать
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом ОАЭ
Четыре застройщика незаконно привлекали дольщиков в Шымкенте
На 42% увеличен объем воды в Северном Арале
Миссия – выстраивать мосты
О состоянии здоровья выжившей в Актобе заложницы рассказали врачи
Возврат активов: Новый спортивный комплекс построят в Алматинской области
Ержана Максима встретили на родине после победы на конкурсе в ОАЭ
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Гаухар Танашева утратила полномочия депутата Мажилиса
56-летнего мужчину убили в СКО
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Срок действия платежных карточек сократят для нерезидентов РК
В Казахстане многодетным семьям снизят налоговую нагрузку
Air Astana обязали выплатить компенсацию семье Зере
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области

Читайте также

«Год будет непростым» – эксперт об экономике Казахстана в 2…
Железнодорожные грузоперевозки между РК и КНР достигли исто…
Китайский многофункциональный центр откроют в Астане
Уровень урбанизации к 2056 году может достигнуть 71% - прог…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]