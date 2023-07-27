Страхователи смогут сами рассчитать амортизационный износ авто

Транспорт, Общество
113
Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Новшество реализовано для повышения защиты имущественных интересов потребителей страховых услуг.

Фото: Kazpravda.kz

Проверить размер амортизационного износа при расчете стоимости вреда, причиненного авто, стало возможным с помощью онлайн-калькулятора, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

АРРФР сообщило, что в рамках обязательного автострахования с помощью калькулятора на интернет-ресурсе страхового омбудсмена можно проверить размер амортизационного износа в расчетах стоимости ремонта поврежденного автомобиля.

«Данное новшество реализовано для повышения защиты имущественных интересов потребителей страховых услуг», – пояснили в пресс-службе.

По данным агентства, выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев за 5 месяцев составили 26 млрд тенге, что на 34% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. 

 

#ущерб #амортизация #автострахование #расчет

Популярное

Все
В Государственном музее искусств им. Абылхана Кастеева проходит выставка «Светя другим, сгораю сам», посвященная медицинским работникам
Глава администрации города Байконыра, существующего в условиях аренды РФ, заверил горожан, что зимой в их домах будет тепло
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Девять жилых комплексов, самовольно строящихся в центре Атырау, выявлены областным управлением Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК)
Министерство экологии и природных ресурсов инициировало мероприятия по очистке дна Шардаринского водохранилища
В Восточном Казахстане за сезон сенокосов планируют заготовить для животноводческих хозяйств свыше 1,3 млн тонн различных кормов
Подготовка к строительству многопрофильного медицинского комплекса с перинатальным центром стартовала в Сарыагаше
Демонстративное неуважение и осквернение религиозных святынь подрывает доверие и диалог между государствами, которые необходимы для мирного сосуществования и сотрудничества
Когда модернизация становится раздором
Историческую медаль завоевал Казахстан на чемпионате мира по фехтованию
Напрямик через «Солтүстік»
Максимально приближенное к боевым условиям антитеррористическое учение проходит в Астане
Лесов мало – управляй умело!
В том месте и в то время
Не пропеть лето красное
Саксаул против песков
Более 16,3 млрд тенге выделили на модернизацию сетей Семея
Свыше 8 млрд тенге направят на ремонт системы теплоснабжения Риддера
Погибший при пожаре на заправке Экибастуза оказался сыном владельца АЗС
Игры монополий
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
10 лет колонии получил астанчанин за сбыт и хранение наркотиков
Замминистра обороны дал поручения по морально-психологическому обеспечению войск
Полиция прокомментировала пугающее видео с криками девушки в Актау
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
Миллионную сделку за откат заключила главбух костанайской школы-интерната
В МЧС рассказали об обстановке в затопленной Алматинской области
Подготовку к отопительному периоду рассмотрели в Правительстве РК
18-летнюю девушку нашли повешенной на территории школы в Кокшетау
Задержана женщина, которая связала рот и руки ребенку в Алматинской области
Назначен временный глава Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)

Читайте также

Нелегальные мусорные полигоны обнаружила прокуратура в обла…
Можно ли рассчитываться бумажными 200 тенге, ответили в Нац…
Бизнес-центр в Алматы сносят по решению суда
Крупную нарколабораторию ликвидировали силовики Казахстана …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]