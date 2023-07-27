Страхователи смогут сами рассчитать амортизационный износ авто

Новшество реализовано для повышения защиты имущественных интересов потребителей страховых услуг.
Проверить размер амортизационного износа при расчете стоимости вреда, причиненного авто, стало возможным с помощью онлайн-калькулятора, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
АРРФР сообщило, что в рамках обязательного автострахования с помощью калькулятора на интернет-ресурсе страхового омбудсмена можно проверить размер амортизационного износа в расчетах стоимости ремонта поврежденного автомобиля.
«Данное новшество реализовано для повышения защиты имущественных интересов потребителей страховых услуг», – пояснили в пресс-службе.
По данным агентства, выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев за 5 месяцев составили 26 млрд тенге, что на 34% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период.