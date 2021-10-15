Страницу в Instagram для очевидцев правонарушений создали в Алматинской области

Главный полицейский Алматинской области Серик Кудебаев на очередном онлайн приеме граждан сообщил жителям о новой площадке для принятия обращений, фото, видеоматериалов правонарушений, по которым полицейские незамедлительно будут реагировать и принимать соответствующие меры, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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"Полиция стала в шаговой близости к своим согражданам. Новейшие технологии на сегодня способствуют услышать все недостатки полицейских и исправить их, а также помочь гражданам в решении того или иного вопроса. В связи с тем, что на мой блог и на сайт департамента поступает много фото и видео о различных правонарушениях, очевидцами которых вы стали, нами открыта еще одна страница в Instagram, которая называется "na.strazhe_almobl", – сообщил начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев.
По его словам, на созданную страницу можно отправлять свои фото и видеоматериалы увиденных нарушений.
"Мы их отработаем, и после привлечения к ответственности там же будет размещена информация о принятых мерах. Все вместе мы сможем обеспечить безопасность и правопорядок", – дополнил Серик Кудебаев.