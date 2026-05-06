Лимиты водопользования на поливной сезон утвердили в Казахстане

Для обеспечения справедливого распределения и рационального потребления водных ресурсов в текущий вегетационный период Минводы утвердило лимиты водопользования на регулярное орошение по южным областям Казахстана.

Из них по Кызылординской области утвержден лимит в объеме 3,2 млрд м³, по Туркестанской области — в объеме 3,8 млрд кубометров, по Жамбылской области — 900 млн кубометров.

В ведомстве отметили, что в прошлом году под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева в южных областях Казахстана были проведены выездные совещания по подготовке к вегетационному периоду.

В ходе встреч с аграриями была подчеркнута необходимость строгого соблюдения лимитов водопотребления, дальнейшего сокращения посева влагоемких культур, диверсификации структуры посевов, а также обязательного внедрения водосберегающих технологий.

Для соблюдения лимитов предусмотрены меры в виде диверсификации структуры посевов и сокращения площади влагоемких культур. Также утверждены Правила пользования поливной водой, предусматривающие санкции в отношении аграриев, осуществляющих самовольную замену выращиваемых культур на более влагоемкие и потребляющих поливную воду без соответствующих договоров.

Напомним, площадь посева риса по Туркестанской области в вегетационный период 2026 года не должна превышать 3,5 тыс. га. Также установлен запрет на посев риса вдоль межгосударственного канала «Достык». Выращивать рис разрешено исключительно вдоль канала «Кызылкум» и с применением водосберегающих технологий.

Для Кызылординской области предусмотрено сохранение площади посева риса на уровне 70 тыс. га. В Алматинской области площадь посева риса не должна превышать 5,8 тыс. га, в области Жетісу – 1 тыс. га.

«Лимиты рассчитаны с учетом гидрологических прогнозов РГП «Казгидромет», объемов выпавших в течение года осадков и ожидаемой водности трансграничных рек. В целом, вегетационный период 2026 года начался стабильно. В настоящее время специалисты министерства, бассейновые водные инспекции и филиалы РГП «Казводхоз» осуществляют контроль за соблюдением утвержденных лимитов воды и структурой посевов», – заключил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Напомним, Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология» проводит работы по инвентаризации всех родников на территории страны. По предварительным данным, на сегодня определены 711 потенциальных родников.