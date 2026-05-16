Казахстан оказался самым экономным потребителем воды в Центральной Азии

Самый высокий показатель в регионе зафиксирован в Туркменистане

Казахстан расходует около 3 397 литров воды на человека в сутки – это самый низкий показатель среди стран Центральной Азии. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Worldometer, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz

Для сравнения, в Кыргызстане потребление составляет 4 153 литра, в Таджикистане – 4 460 литров, в Узбекистане – 4 778 литров.

Самый высокий показатель в регионе зафиксирован в Туркменистане – до 15 445 литров воды в сутки на человека.

По данным сервиса, Туркменистан также занимает первое место в мире по объему ежедневного потребления воды на душу населения.