Восемь новых трансформаторов установили на Канале им. К. Сатпаева

Водное хозяйство

Еще 9 установят до конца года 

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

На сегодня завершены работы по установке восьми новых трансформаторов. В общей сложности планируется установка 17-ти новых трансформаторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Оставшиеся девять единиц оборудования планируется доставить и установить до конца текущего года. Дорожной картой также предусмотрена замена 19-ти насосных агрегатов.

На сегодняшний день на Канале реализуются проекты по замене пяти агрегатов.

«Модернизация и реконструкция Канала им. К. Сатпаева осуществляется в соответствии с поручением Главы государства. Работы обусловлены ростом спроса на водные ресурсы объекта.

Проект позволит улучшить качество водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий Карагандинской, Акмолинской и Павлодарской областей. Также будет обеспечена долгосрочная и безопасная эксплуатация Канала», – сообщил директор Департамента развития водохозяйственных сооружений МВРИ РК Саги Утелов.

#водные ресурсы #канал Сатпаева #трансформаторы

