Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы

В контексте устойчивого роста

В столице Казахстана состоялось 94-е заседание Экономического совета стран СНГ, в ходе которого представители государств-участников обсудили широкий круг вопросов многостороннего партнерства.

На заседании, прошедшем под председательством заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, представители стран Содружества одобрили план совместных мер по реагированию на текущие вызовы.

Данный комплекс мер охватывает широкий спектр вопросов, касающихся энергетической и продовольственной безопас­ности, сокращения барьеров в сфере взаимной торговли, функ­ционирования зон свободной торговли на пространстве СНГ и других важных аспектов.

О разработке алгоритмов совместных действий в условиях новых экономических реалий страны – участницы СНГ договорились на предыдущем заседании Экономического совета в марте текущего года. В целом меры реагирования, разработанные экспертной группой, направлены на нивелирование внешнеэкономических угроз, наращивание эффективного взаимодействия между государствами в различных областях.

Стороны обсудили также основные условия и механизмы, необходимые для разработки и претворения в жизнь Соглашения о зоне свободной торговли товарами и услугами, увеличения трансграничного сотрудничества в рамках СНГ, а также вопросы ускорения инвестицион­ного взаимодействия между государствами Содружества.

В своем выступлении Бахыт Султанов подчеркнул, что в нынешней непростой экономической ситуации необходимо углублять и расширять продуктивное взаимодействие между торгово-промышленными палатами стран Содружества, способствовать усилению роли предпринимательства в обеспечении устойчивости межгосударственных торговых и кооперационных связей, стабилизации товарных рынков, переживающих сегодня не лучшие времена.

– В целом совместные усилия в этих направлениях должны способствовать росту конкурентоспособности малого и среднего бизнеса на пространстве СНГ, – сказал Бахыт Султанов.

В ходе заседания главы делегаций обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов экономического взаимодействия. Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Костантин Лайкам проинформировал участников встречи об основных целевых макроэкономических показателях стран СНГ за 2021 год, отметив, что в сфере обеспечения макроэкономической стабильности государства Содружества в основном придерживались рекомендованных параметров развития.

В 2021 году совокупный показатель валового внутреннего продукта (ВВП) стран СНГ увеличился на 4,7%. Годом раньше данный показатель снизился на 2,5%.

– Результаты анализа динамики этих показателей будут использованы при подготовке и реализации мер по сохранению макроэкономической стабильности, укреплению внешнеторговых связей, обеспечению устойчивости государственных финансов и рынков стран Содружества, – отметил Константин Лайкам.

Особое внимание в ходе заседания было уделено текущей экономической ситуации в странах СНГ и возможных совместных мерах по преодолению существующих проблем в сфере взаимной торговли, транс­порта и транзита, энергетики и промышленности, сельскохозяйственном и финансовом секторах.

По словам заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхама Нематова, совместные шаги, предусматриваемые по всем ключевым направлениям развития экономики стран СНГ, должны стать основой для обеспечения устойчивого роста национальных экономик, недопущения факторов дестабилизации внут­ренних рынков и социальной ситуации в целом.

В ходе заседания утвержден План мероприятий второго этапа (2022–2025 годы) по реализации основных направлений сотрудничества государств СНГ в области лесного хозяйства и лесной промышленности. Документ охватывает весь спектр взаимодействия органов управления лесным хозяйством стран СНГ в сфере разведения и восстановления лесных массивов и лесопользования, борьбы с вредителями и болезнями лесных насаждений, трансграничными пожарами, а также нелегальным оборотом древесины.

Повестка заседания также включала вопросы повышения информирования стран в облас­ти ядерной и радиационной безопасности, актуализации статуса центров коммерциализации инноваций, а также подведение итогов объявленного Года архитектуры и градостроительства в СНГ.

Резюмируя результаты обсуж­дения, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев отметил, что встреча представителей стран Содружества в столице Казахстана прошла в содержательном и конструктивном ключе. Были заслушаны важные отчеты и информационные сообщения отраслевых органов исполкома СНГ.

– Статистические данные за минувший год показывают, что, несмотря на нынешние экономические трудности, все страны Содружества сохраняют позитивную динамику развития. Пусть это небольшие темпы роста, в пределах 4%, тем не менее спада в экономиках стран СНГ не наблюдается, что является следствием ускорения взаимной торговли, – отметил Сергей Лебедев.

По его словам, отрадно, что все страны выразили желание развивать сотрудничество в рамках СНГ и совместно пре­одолевать современные трудности, связанные с условиями, ограничивающими объективные процессы развития международной торговли и экономики. Экспертная группа исполкома СНГ продолжит работу по мониторингу и координации действий стран по осуществлению комплексных мер, принятых в рамках текущего заседания.

Свое мнение по итогам мероприятия озвучил и заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, который отметил важность договоренностей по ускорению принятия проекта Соглашения о торговле услугами и взаимодействии стран СНГ в области инвестиционного сотрудничества.

– Данный документ выступает в качестве дополнения к существующему Соглашению о зоне свободной торговли товарами в рамках СНГ. Его принятие станет важным подспорьем для отрас­лей и бизнес-сообщества наших стран в решении задач, стоящих перед ними. В целом это будет способствовать наращиванию внутренней торговли между государствами Содружества, – подчеркнул Бахыт Султанов.

Согласно принятому решению, очередное 95-е заседание Экономического совета стран СНГ состоится 23 сентября 2022 года в Москве.