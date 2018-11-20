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​Стратегии полиэтничного развития
Адина Нурберген

Ключевой темой международного форума «Полиэтничное общест­во и современное государство: стратегии развития», организованного Ассамблеей народа Казахстана совместно с Центром по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе, Академией госуправ­ления при Президенте РК и при поддержке Фонда Первого Президента РК, стала роль казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева.

– На протяжении всех лет независимости Казахстана укрепление межнационального согласия являлось одним из главных прио­ритетов государственной политики, – отметил заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – Елбасы Игорь Рогов. – Вместе с тем в эпоху быстрых изменений во всем мире, геополитической нестабильности, глобализации важно держать руку на пульсе, следить за трендами, проводить исследования в облас­ти стратегии развития поли­этничного общества.

На современных трендах и вызовах акцентировал внимание выступивший на открытии форума заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Леонид Прокопенко.

– На четвертом заседании Астанинского клуба Президент

Нурсултан Назарбаев призвал искать выход из губительной конфликтной спирали, которая закручивается в мировой гео­экономике и геополитике, – подчеркнул он. – Ключевым трендом сегодняшнего дня становится расшатывание основ стратегической стабильности. В данном контекс­те прямой задачей нынешнего форума являются поиск новых путей и методов интеграции поли­этничных обществ и выработка рекомендаций по стратегиям, отвечающим принципам мира, согласия и безопасности в отношениях между государствами.

Также он обратил внимание на то, что Президент четко обозначил продуктивную и конструктивную позицию страны по всему спектру «горячих» мировых проблем. Как отметил спикер, Глава государства рассматривает стратегическое развитие поли­этничного Казахстана сквозь призму модернизации экономики, социальной сферы, политики и общественного сознания. При этом приоритетное внимание уделяется социальным основам укрепления единства.

Как подчеркнул заместитель Председателя АНК, казахстанская модель общественного согла­сия и общенационального единства стала реальной силой во многом благодаря тому, что в ней нет поглощения одних этнических компонентов другими, а также изолированных этносов.

О взаимоотношениях между Узбекистаном и Казахстаном на форуме рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол РУ в РК Саидикрам Ниязходжаев. Он особо выделил проведение лидерами двух стран согласованной политики в регионе, отвечающей интересам Центральной Азии и обозначенным главами государств приоритетам, а также подчеркнул, что регулярные встречи президентов позволили достичь нового уровня стратегического партнерства и открыли новую страницу в истории взаимо­отношений наших стран.

Обратил внимание посол и на то, что 2019-й объявлен Годом Казахстана в Узбекистане, и программа мероприятий в его рамках будет представлена в ближайшее время.

Панельные сессии международного форума были посвящены теме построения гармоничного взаимодействия между разными этносами. Кроме того, в рамках мероприятия состоялось подведение итогов проведения Года Узбекистана в Казахстане, а также республиканского конкурса научных проектов, посвященных казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева.

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