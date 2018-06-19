Стратегия на пятилетие

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Сергей Осанов

В ходе встречи обсуждены основные направления дальнейшего улучшения инвестиционного климата Казахстана. В частности, рассмотрены вопросы развития стратегии партнерства на ближайшие 5 лет, расширения экспортного потенциала Казахстана, укрепления бизнес-климата и государственных институтов, повышения человеческого капитала.

Следует отметить, что за время сотрудничества Всемирный банк предоставил РК займы для финансирования 46 проектов на общую сумму свыше 8,1 млрд долларов. На сегодня портфель содержит 22 проекта, из них 7 текущих и 15 в рамках соглашений о партнерстве.

В свою очередь стратегия Международной финансовой корпорации в Казахстане нацелена на улучшение доступа к инфраструктуре, усиление финансового сектора и поддержку диверсификации и конкурентоспособности экономики. С 1997 года структура инвестировала в экономику РК более 1,4 млрд долларов, в том числе 300 млн долларов в синдицированных займах для оказания поддержки в реализации 60 проектов частного сектора в финансовой, газовой, горнорудной, сельскохозяйственной и промышленной сферах.

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