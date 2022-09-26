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Стрельбу устроил мужчина в военкомате в Усть-Илимске

Губернатор Иркутской области Кобзев сообщил о стрельбе в военкомате в Усть-Илимске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Житель Усть-Илимска устроил стрельбу в военкомате и тяжело ранил военкома, сообщил в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь", — написал он.

По словам главы региона, нападавшего задержали.

Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах Иркутской области, инцидент в военкомате произошел в 12:20 по местному времени. По его словам, в Елисеева стреляли в упор, он получил шесть ранений в грудь. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Иркутский глава Следственного комитета возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.

В Росгвардии уточнили, что стрелявшего задержали сотрудники вневедомственной охраны. Это 25-летний молодой человек, он стрелял из обреза гладкоствольного ружья. При этом официально зарегистрированного оружия у него нет.

 

 

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