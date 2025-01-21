Строительство 20 погранзастав остановлено – сенатор

Сенат
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В частности, сорваны сроки строительства пограничного отделения «Акколь» в СКО

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Сената Андрей Лукин обратил внимание на проблему отставания в строительстве пограничных объектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

По его словам, работы на многих объектах либо приостановлены, либо ведутся с большими задержками, несмотря на ежегодное выделение средств из республиканского бюджета.

«Мы своими глазами увидели, что строительство объектов, таких как пограничное отделение «Акколь» в Северо-Казахстанской области, остановлено. Попытки выяснить причины не дали вразумительного ответа. Между тем, такая ситуация наблюдается почти по всем 20 объектам, что вызывает серьёзные вопросы к исполнителям», – заявил Андрей Лукин.

 

В свою очередь вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев отметил, что основные проблемы связаны с проблемами в финансировании и трудностями, связанными с паводками. По его информации, подрядным организациям, нарушившим графики, направлены уведомления о начислении штрафных санкций, а завершение первого этапа строительства 20 объектов планируется в 2025 году.

На заседании обсуждались вопросы усиления контроля над целевым расходованием бюджетных средств, а также предложения по улучшению взаимодействия между заказчиками, подрядчиками и надзорными органами. Особое внимание сенаторов было уделено необходимости соблюдения сроков строительства и разработке проектно-сметной документации для второго этапа строительства, в рамках которого планируется возведение ещё 30 пограничных объектов. В завершении встречи участники подчеркнули важность строгого соблюдения обязательств всеми сторонами и повышения ответственности за реализацию таких значимых проектов.

#граница #строительство #сроки #застава

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