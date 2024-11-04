Строительство больницы и мусороперерабатывающего завода в РК обсудили в Корее

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу прибыл с официальным визитом в Республику Корея, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

В рамках визита планируется встреча с руководством страны, переговоры с министром иностранных дел Чо Тхе Ёлем, а также участие в форуме «Центральная Азия – Республика Корея».

В первый день визита глава МИД РК провёл встречи с представителями крупных компаний Южной Кореи.

На встрече с руководством компании «Hyundae Hospital» обсуждался проект строительства многопрофильной больницы на 200 коек в Алматинской области, который планируется реализовать совместно с казахстанской компанией «Шин-Лайн». М. Нуртлеу отметил важность данного проекта для социальной сферы Казахстана, подчеркнув, что строительство больницы улучшит систему медицинских услуг по корейской модели и обеспечит применение передовых технологий.

С представителями компании «With You E&C» были обсуждены вопросы, касающиеся строительства мусороперерабатывающего завода в Кызылординской области, который станет важным шагом на пути к достижению углеродной нейтральности Казахстаном к 2060 году.  Компания также выразила готовность к расширению проекта и созданию аналогичных заводов в других областях Казахстана.

В ходе встреч с главами компаний «Sejong» и «Seoyon E-HWA» обсуждались проекты по производству автокомпонентов в Костанайской области. Корейские партнёры продемонстрировали высокую заинтересованность в инвестировании в экономику Казахстана и выразили готовность обучать местные кадры для успешного освоения новых технологий.

Глава внешнеполитического ведомства РК подчеркнул, что казахстанское правительство окажет всемерную поддержку для успешной реализации данных инициатив, которые способствуют укреплению экономических связей между Казахстаном и Южной Кореей.

 

#Казахстан #переговоры #МИД #Южная Корея

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