Строительство визит-центра стартовало в урочище Бозжыра

Туризм,Строительство
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Здесь будет 17 глэмпинг-павильонов, 50 гостиничных номеров и этнокафе

Фото: скриншот видео / 24.kz

В урочище Бозжыра Мангистауской области состоялась закладка капсулы на месте строительства нового туристического проекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на торжественной церемонии отметил важность нового объекта, который даст положительный импульс развитию местной экономики.

Урочище Бозжыра – это, без сомнения, жемчужина Мангистау. Достопримечательность находится в западной части плато Устюрт, примерно в 300 километрах от Актау. Необыкновенные пейзажи – это наследие древнего океана Тетис, воды которого плескались здесь многие миллионы лет назад. Именно в такой природной красоте расположится мегапроект – визит-центр «Бозжыра».

- Визит-центр спроектирован с учетом требований охраны окружающей среды. Предусмотрены системы биологической очистки, сортировка отходов и использование солнечной энергии. Мы также уделяем внимание популяризации казахской национальной кухни и традиционных ценностей, - говорит руководитель проекта Сауле Джанабаева.

Проект займёт площадь в 450 квадратных метров. Здесь будет 17 глэмпинг-павильонов, 50 гостиничных номеров и этнокафе. Строить планируют на средства отечественного инвестора, чтобы ввести в эксплуатацию в 2027 году.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил конкретную задачу – развивать туризм в таких исторических и живописных местах, как Бозжыра. Экономика Мангистау теперь может опираться не только на нефть, но и на туризм. Жители близлежащих сел, благодаря визит-центру, получат дополнительный доход от продажи сельскохозяйственной продукции, - отметил заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев.

Вместе с тем аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай осмотрел ход строительства пункта придорожного сервиса на пути к урочищу. На территории объекта есть место для общественного питания и небольшая база отдыха. Путешественников смогут здесь принять уже в следующем году.

 

#строительство #визит-центр #Бозжыра

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