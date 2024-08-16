Строятся больницы Свежий выпуск 16 августа 2024 г. 4:00 1 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай В Бескарагайском районе области Абай интенсивно ведется строительство медицинских объектов. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В районе возводят одиннадцать зданий, среди которых шесть медицинских пунктов, четыре врачебные амбулатории и один фельдшерско-акушерский пункт. Ведется ремонт уже существующих медицинских учреждений. Ход строительных работ лично контролирует аким района Талгат Муратов. Во время выездов он посещает строительные площадки и встречается с представителями подрядных организаций. В рамках реализации национального пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в области Абай на 2023–2024 годы запланировано строительство 65 новых объектов первичной медико-санитарной помощи. #область Абай #медицина #строительство #медицинские объекты