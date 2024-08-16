Строятся больницы

В районе возводят одиннадцать зданий, среди которых шесть медицинских пунктов, четыре врачебные амбулатории и один фельдшерско-акушерский пункт. Ведется ремонт уже существующих медицинских учреждений.

Ход строительных работ лично контролирует аким района Талгат Муратов. Во время выездов он посещает строительные площадки и встречается с представителями подрядных организаций.

В рамках реализации нацио­нального пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в области Абай на 2023–2024 годы запланировано строительство 65 новых объектов первичной медико-санитарной помощи.