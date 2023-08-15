Стройная фигурка цвета шоколада…

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Андрей Кратенко

Несколько сотен кукол Барби представила на выставке в Ботаническом саду Петропавловска цветовод-озеленитель Анна Ляшенко.

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Старые куклы получили новую жизнь там, где и живут все настоящие Барби – под пальмами. Если, конечно, верить новому голливудскому фильму «Барби», который, едва успев выйти в мировой прокат, уже собрал более одного миллиарда долларов.

В коллекции Анны Ляшенко около 2 000 кукол. Хорошо, что она живет в большом двухэтажном доме – места для них хватает, хотя взрослая дочка все-таки вздохнула с облегчением, когда из детской комнаты на выставку уехали 500 Барби, и места сразу стало больше.

Свою Барби-выставку Анна посвятила коллективу Ботанического сада. Директор сада Артур Рязапов сказал, что сделал это, чтобы подбодрить сот­рудников. С тем, что выставка может «противоречить» общей концепции предприятия, руководитель не согласен:

– Что вы! – восклицает Артур Рязапов. – У нас есть и свой музей, и свой зоопарк. В бассейне – рыбки и черепахи. Детям это нравится. А теперь появились куклы!

В планах у Анны Ляшенко – создать музей кукол. Экспонатов очень много. Центральное место в музее займет, конечно же, самая первая Барби, которую маленькой Ане когда-то купили за то, что она выучила таблицу умножения. Причем сделала это за одну ночь – вот так она хотела эту куклу.

Позже появились другие. Многим хозяйка шила новые наряды, мастерила аксессуары.

– Как Вы считаете, – спрашиваю, – Барби не портит наших детей?

– Ну как сказать? Есть, конечно, фанаты, которые убиваются в желании быть похожими на кукол. Полненькие девочки хотят похудеть, и было время, когда мальчики стремились походить на Кенов. Бровки себе рисовали, губки подкачивали. Я считаю, что во всем должна быть мера. Важно вовремя остановиться. Сейчас выходят куклы различных типов тел. Полненькие и худые, с протезами и с витилиго. В моей коллекции такие куклы тоже есть. Вот спортсменка в инвалидной коляске. Последняя новинка – это «солнечный» ребенок. Такие куклы прилично стоят, потому что коллекционеры сегодня ищут именно их.

– У Барби много профессий, но прежде всего у нее модельная внешность, – продолжает Анна Ляшенко. – Она модница, показывает красивую одежду. Подчеркивает стройную фигурку. Когда вышел фильм «Барби», на выставку к нам пришли девочки в нарядных платьях и пышных юбках. На них было приятно поглядеть. Девочка должна оставаться девочкой.

#выставка #Петропавловск #куклы #Ботанический сад #Барби

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