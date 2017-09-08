Струны души 8 сентября 2017 г. 9:34 1422 Наталья Курпякова, Астана На пути к чемпионату мираФестиваль «Астана Гран-при», инициированный столичным Центром авторской песни и состоявшийся при поддержке акимата и управления культуры, архивов и документации города Астаны, собрал участников и гостей из Казахстана, России, Азербайджана, Беларуси, Германии, Израиля, Канады, Литвы, Украины, Финляндии, Эстонии.…У микрофона распевались участники и гости – первые величины в мире авторской песни, и количество мэтров на единицу площади впечатляло. Борис Бурда настраивал гитару, Юлий Ким распевался и делал записи в блокноте, Вероника Долина фотографировалась с почитательницами своего таланта. А еще среди членов жюри были Ольга Качанова, Вадим Козлов, Владимир Васильев, Роман Ланкин.– Мы пригласили в Астану организаторов фестивалей в разных странах, – говорит руководитель Центра авторской песни Максат Сарсенбеков. – То, что все мы встретились, важно для установления дальнейших контактов. Например, киевлянин Вадим Гефтер обещал ежегодно отправлять лучшего украинского автора к нам. Будем приглашать авторов и исполнителей из других государств. Формат фестиваля только устанавливается. У «Астана Гран-при» задача – делать рейтинг современной бардовской песне. Возможно, это будет такой своеобразный чемпионат мира.Что ж, как говорится, поживем – увидим. На реализацию амбициозной цели «работает» и яркое начало, и существующие традиции проведения фестивалей авторской песни в Астане. В Целинограде в начале 80-х был создан КСП «Фламинго», в 1979 г. прошел слет туристской песни, успешно работал клуб «Мицар», сейчас действует клуб «Творческая среда», почти два десятилетия в международном формате проходит фестиваль «Астана», участников из разных республик собирает детский фестиваль «Весенняя капель».На «Астана Гран-при», кроме конкурсной программы, запомнились выступления гостей – легендарных Юлия Кима и Вероники Долиной, которые не только порадовали поклонников своими песнями, но и ответили на их вопросы.Юлий Ким, автор сотен песен, звучащих в кинофильмах, спектаклях и на всех бардовских форумах, не раз бывал в столице, и каждая встреча с ним – экскурс в историю авторской песни. Юлий Черсанович – замечательный рассказчик, велеречивый и остроумный, «заговаривающий» и завораживающий зал. Он, как рапсод или трубадур, повествует, как зарождался жанр в середине 50-х годов прошлого века, о встречах с Визбором, Окуджавой, Якушевой, Сухаревым, Никитиным и многими другими авторами, чьи произведения и вошли золотой фонд авторской песни, и просто «ушли в народ». Он помнит, например, первые выступления Михаила Щербакова – тоже уже классика и также бывшего однажды гостем столицы.Утонченная, литературоцентричная Вероника Долина говорила о воспитании детей, о французских романах и значении поэзии в наши дни. Есть такая профессия – писать стихи, уверена она. Рецептов, как писать и как стать известным, Вероника Аркадьевна не дала, но пояснила, что нужны знания, старания (помните, как у Окуджавы: «Не оставляйте стараний, маэстро»?), чувство языка, осознание ответственности за слово, написанное и спетое.– Я просто чуть музыкальная девчонка, подверженная разным языковым течениям, и мне эта опция – спеть стихи под музыку – пришла сама собой, я ее не придумывала, – рассказывала она о начале своего творческого пути, добавляя о дне сегодняшнем: – Лет пять назад с «Фейсбуком» меня связали мои дети. Я увидела, что это поле, на котором можно «высаживать» стихи каждый день и таким образом работать над собой, с собой, со словом, с реальностью. Я очень обязана «Фейсбуку», где есть человеческий фактор и профессиональный, который мне еще интереснее. Это вызов, который чувствуют музыканты, художники, поэты.Вероника Долина пожелала новому фестивалю сильной профессиональной составляющей, в частности, стихотворной, чтобы фестиваль воспитывал своих авторов, вел их от встречи к встрече, давая задания, организовывая поэтические мастерские.Джавид Имамвердиев пригласил казахстанцев на фестиваль в Баку, Людмила Месропян – в Тарту. А победителями в номинациях «Автор», «Исполнитель», «Автор музыки», «Ансамбль» стали россияне Татьяна Винокурова, Евгений Баев и Михаил Зайцев, Александра Скорук (Украина), Полина Тырина (Казахстан), Вигантас Казлаускас (Литва), ансамбли «Камертон» (Омск) и «Фламинго» (Астана).«Наполним музыкой сердца»Авторская песня и ее исполнители меняются. Барды аутентичные – с бородой и в свитере грубой вязки, у которых всегда наготове палатка и «лыжи у печки стоят», – уходят в прошлое. Как и их песни. Все меньше знатоков классиков, хранивших в памяти и на магнитофонных кассетах десятки и сотни песен Визбора, Галича, Высоцкого, Городницкого, Клячкина, Никитиных, Дольского… Примечательно, что на концертах иногда возникает конфликт интересов: консервативная публика хочет услышать песни, полюбившиеся десятилетия назад, с которыми связаны личные воспоминания, а сами авторы хотят исполнять новые, ведь меняются они сами, времена, темы и ритмы.Авторов стало так много, что им трудно обрести значительное количество поклонников, которые собираются у костра и поют их песни. Да и сама потребность сидеть у костра и петь хором, передавая гитару по кругу, выходит из тренда. Даже знаменитый Грушинский фестиваль теряет свою многотысячную аудиторию. Он, конечно, по-прежнему остается самым масштабным, но рекорды посещения начала ХХI века – порядка 200 тыс. человек – уже вряд ли удастся превзойти.Но «фестивали на природе» сохраняют свою привлекательность, побуждая участников и зрителей вспомнить простейшие навыки туристской жизни. Этим летом в 19-й раз под Астаной состоялся Международный фестиваль авторской песни. Его почетными гостями в разные годы были Юрий Кукин, Алексей Иващенко, Николай Старченков, Андрей Козловский, Раиса Нур…– На поляне у сцены было 5 флагов: Казахстана, России, США, Израиля, Германии, – говорит бессменный организатор и вдохновитель «Астаны» Максат Сарсенбеков. – Из дальнего зарубежья чаще приезжают бывшие казахстанцы, которые специально планируют свои отпуска так, чтобы побывать у нас. В конкурсе участвовали около 50 солистов и ансамблей, во второй тур прошли 12, 6 стали лауреатами. В номинации «Автор» победили Дана Юсупова и Борис Ипатов из Астаны и карагандинец Вадим Ким. В номинации «Исполнитель» – две победительницы, Ирина Базарбаева из Караганды и Ксения Никитеева из Омска.Что выбирают и поют сегодня молодые? Какие песни любит слушатель? И самое важное для участника любого конкурса: как стать победителем? Однозначных ответов на такие вопросы нет, но определенные тенденции можно обозначить.– Наблюдается движение в сторону джаза, этнорока, усложняется музыкальный язык, много оригинальных аранжировок, – размышляет Максат Сарсенбеков. – А вот качество текста, к сожалению, падает. Явных графоманов раньше отсеивать было легче, потому что они и плохо играли. А теперь кто-то играет удивительно хорошо, мелодия вызывает отклик, нравится публике – и что же делать? Есть авторы, могу назвать и имена, у которых удивительные композиции, но запомнить слова их песен чрезвычайно сложно – они скучны, не задевают тебя. Все-таки авторская песня – это поэзия с музыкой, а не музыка с текстом. Чувствуется, что ребятам не хватает читательского опыта, вот и пишут банальные наивные вещи как откровение… Также стало больше ансамблей, трио. Это может быть и ученический этап, когда не совсем понимают, чем занимаются. Ведь для авторской песни, по большому счету, достаточно человека и гитары. Мы на «Астане» всегда стараемся увидеть исполнителя, автора, а не песню, как делают, например, на «Груше». Иногда просим спеть еще и еще, чтобы лучше понять, кто перед нами.Важен «час ученичества», встреча с наставником, который поможет сориентироваться в огромном пространстве авторской песни. В Астане с молодыми успешно работают Тагир Айтбагинов и Гульзада Бейсембаева – хранители традиций, вырастившие уже не одно поколение казахстанских бардов. Не все становятся профессиональными исполнителями, но любовь к хорошей песне остается с ними навсегда.– Бардовские кадры стареют, с детьми надо заниматься, – продолжает Максат Сарсенбеков. – Радует наш детский ежегодный фестиваль «Весенняя капель», куда непременно приезжают группы из Петропавловска и Уральска. Наши ребята ездят на петропавловскую «Глорию» – международный форум со стажем. На таких фестивалях, разумеется, не стоит ждать авторов. Зато надо поощрять работу исполнителей, ансамблей, чтобы они «созрели» до собственной песни. Опыт показывает, что девочки взрослеют раньше, чем мальчики.На «Ютубе» можно найти все, что угодно, и даже на фестивали ездить не надо. Поэтому тоже, кстати, идет отток фестивальной аудитории. Но, с другой стороны, надо и знать, что искать в Сети. И научиться играть на гитаре, познакомиться с авторами, подобрать репертуар. Этим и занимаются в «Творческой среде», проводя «месячники» Высоцкого или Козловского, приглашая авторов и исполнителей более опытных и уже известных. То, что ребята (да и взрослые) ходят туда годами, поддерживают творческие и дружеские связи, говорит о том, что доверительность, душевность, естественность, характерные для бардовской песни, нужны и сегодня.«Доставай гитары, барды!»Успех двух фестивалей в Астане можно отнести в командный зачет. А были победы и в индивидуальном первенстве, причем одна из них засчитывается как олимпийская. Лауреатом Грушинского фестиваля стал ансамбль «Фламинго», в составе которого Гульзада Бейсембаева, Галина Корнилова, Инна Урсалова и Дана Барменова. Квартету чуть более года, хотя его участницы дружат более десяти лет, а любовь к авторской песни у них, наверное, уже в крови.На самой известной бардовской сцене они спели «Мадагаскар» Юрия Визбора – песню, мало известную широкому слушателю, которая в аранжировке Галины Корниловой покорила взыскательное жюри и требовательную публику «Груши».Дмитрий Двинских и Полина Тырина съездили на Международный фестиваль авторской песни и поэзии U 235 в Ленинградской области. В этом году он объединил более двухсот участников из России, Армении, Беларуси, Венгрии, Испании, Казахстана, Сербии, Украины. Председателем жюри был сам Александр Городницкий, вместе с ним оценивали выступления Вадим Егоров, Александр Мирзаян, Валентин Вихарев и другие. Полина Тырина стала лауреатом фестиваля.– Я пела классику – «Времена не выбирают» Никитина и Кушнера, – говорила исполнительница. – Она для меня новая, было интересно представить именно ее. Любимого автора у меня нет, пою Высоцкого, Окуджаву, Щербакова… С гитарой подружилась давно, с 12 лет. Научил играть и познакомил с авторской песней Тагир Меньшаевич, за что я ему очень благодарна.Маленький сынок Полины пока бардовские песни не знает, и даже требуя исключительного внимания к себе, ревнует маму к гитаре. Ему только предстоит узнать про «Весеннюю капель» и «Творческую среду» и, может быть, когда-нибудь он станет участником чемпионата мира по авторской песне в Астане…– Это лето было просто фантастическое, – подводит итоги Максат Сарсенбеков. И сразу начинает говорить о планах: – В этом году хотим показать в Астане арии мюзикла «Норд-Ост», поставленного в Москве Алексеем Иващенко и Георгием Васильевым, – это бардовский дуэт «Иваси». Ждем лето 2018-го, когда будет двадцатилетие фестиваля «Астана». Мечтаю, что удастся привезти Никитина, Дольского, Городницкого, Мищуков… Надо поднимать «Астану Гран-при». Организуем концерты и на фестивальной поляне, и в городе. Ждем в столице и гостей, и участников.