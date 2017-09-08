На пути к чемпионату мира

Фестиваль «Астана Гран-при», инициированный столичным Центром авторской песни и ­состоявшийся при поддержке акимата и управления культуры, архивов и документации города Астаны, собрал участников и гостей из Казахстана, России, Азербайджана, Беларуси, Германии, Израиля, Канады, Литвы, Украины, Финляндии, Эстонии.

…У микрофона распевались участники и гости – первые величины в мире авторской песни, и количество мэтров на единицу площади впечатляло. Борис Бурда настраивал гитару, Юлий Ким распевался и делал записи в блокноте, Вероника Долина фотографировалась с почитательницами своего таланта. А еще среди членов жюри были Ольга Качанова, Вадим Козлов, Владимир Васильев, Роман Ланкин.

– Мы пригласили в Астану организаторов фестивалей в разных странах, – говорит руководитель Центра авторской песни Максат Сарсенбеков. – То, что все мы встретились, важно для установления дальнейших контактов. Например, киевлянин Вадим Гефтер обещал ежегодно отправлять лучшего украинского автора к нам. Будем приглашать авторов и исполнителей из других государств. Формат фестиваля только устанавливается. У «Астана Гран-при» задача – делать рейтинг современной бардовской песне. Возможно, это будет такой своеобразный чемпионат мира.

Что ж, как говорится, поживем – увидим. На реализацию амбициозной цели «работает» и яркое начало, и существующие традиции проведения фестивалей авторской песни в Астане. В Целинограде в начале 80-х был создан КСП «Фламинго», в 1979 г. прошел слет туристской песни, успешно работал клуб «Мицар», сейчас действует клуб «Твор­ческая среда», почти два десятилетия в международном формате проходит фестиваль «Астана», участников из разных республик собирает детский фестиваль «Весенняя капель».

На «Астана Гран-при», кроме конкурсной программы, запомнились выступления гостей – легендарных Юлия Кима и Вероники Долиной, которые не только порадовали поклонников своими песнями, но и ответили на их вопросы.

Юлий Ким, автор сотен песен, звучащих в кинофильмах, спектаклях и на всех бардовских форумах, не раз бывал в столице, и каждая встреча с ним – экскурс в историю авторской песни. Юлий Черсанович – замечательный рассказчик, велеречивый и остроумный, «заговаривающий» и завораживающий зал. Он, как рапсод или трубадур, повествует, как зарождался жанр в середине 50-х годов прошлого века, о встречах с Визбором, Окуджавой, Якушевой, Сухаревым, Никитиным и многими другими авторами, чьи произведения и вошли золотой фонд авторской песни, и просто «ушли в народ». Он помнит, например, первые выступления Михаила Щербакова – тоже уже классика и также бывшего однажды гостем столицы.

Утонченная, литературоцент­ричная Вероника Долина говорила о воспитании детей, о французских романах и значении поэзии в наши дни. Есть такая профессия – писать стихи, уверена она. Рецептов, как писать и как стать известным, Вероника Аркадьевна не дала, но пояснила, что нужны знания, старания (помните, как у Окуджавы: «Не оставляйте стараний, маэстро»?), чувство языка, осознание ответственности за слово, написанное и спетое.

– Я просто чуть музыкальная девчонка, подверженная разным языковым течениям, и мне эта опция – спеть стихи под музыку – пришла сама собой, я ее не придумывала, – рассказывала она о начале своего творческого пути, добавляя о дне сегодняшнем: – Лет пять назад с «Фейсбуком» меня связали мои дети. Я увидела, что это поле, на котором можно «высаживать» стихи каждый день и таким образом работать над собой, с собой, со словом, с реальностью. Я очень обязана «Фейсбуку», где есть человеческий фактор и профессиональный, который мне еще интереснее. Это вызов, который чувствуют музыканты, художники, поэты.

Вероника Долина пожелала новому фестивалю сильной профессиональной составляющей, в частности, стихотворной, чтобы фестиваль воспитывал своих авторов, вел их от встречи к встрече, давая задания, организовывая поэтические мастерские.

Джавид Имамвердиев пригласил казахстанцев на фестиваль в Баку, Людмила Месропян – в Тарту. А победителями в номинациях «Автор», «Исполнитель», «Автор музыки», «Ансамбль» стали россияне Татьяна Винокурова, Евгений Баев и Михаил Зайцев, Александра Скорук (Украина), Полина Тырина (Казахстан), Вигантас Казлаускас (Литва), ансамбли «Камертон» (Омск) и «Фламинго» (Астана).

«Наполним музыкой сердца»

Авторская песня и ее исполнители меняются. Барды аутентичные – с бородой и в свитере грубой вязки, у которых всегда наготове палатка и «лыжи у печки стоят», – уходят в прошлое. Как и их песни. Все меньше знатоков классиков, хранивших в памяти и на магнитофонных кассетах десятки и сотни песен Визбора, Галича, Высоцкого, Городницкого, Клячкина, Никитиных, Дольского… Примечательно, что на концертах иногда возникает конфликт интересов: консервативная публика хочет услышать песни, полюбившиеся десятилетия назад, с которыми связаны личные воспоминания, а сами авторы хотят исполнять новые, ведь меняются они сами, времена, темы и ритмы.

Авторов стало так много, что им трудно обрести значительное количество поклонников, которые собираются у костра и поют их песни. Да и сама потребность сидеть у костра и петь хором, передавая гитару по кругу, выходит из тренда. Даже знаменитый Грушинский фестиваль теряет свою многотысячную аудиторию. Он, конечно, по-прежнему остается самым масштабным, но рекорды посещения начала ХХI века – порядка 200 тыс. человек – уже вряд ли удастся превзойти.

Но «фестивали на природе» сохраняют свою привлекательность, побуждая участников и зрителей вспомнить простейшие навыки туристской жизни. Этим летом в 19-й раз под Астаной состоялся Международный фестиваль авторской песни. Его почетными гостями в разные годы были Юрий Кукин, Алексей Иващенко, Николай Старченков, Андрей Козловский, Раиса Нур…

– На поляне у сцены было 5 флагов: Казахстана, России, США, Израиля, Германии, – говорит бессменный организатор и вдохновитель «Астаны» Максат Сарсенбеков. – Из дальнего зарубежья чаще приезжают бывшие казахстанцы, которые специально планируют свои отпуска так, чтобы побывать у нас. В конкурсе участвовали около 50 солистов и ансамблей, во второй тур прошли 12, 6 стали лауреатами. В номинации «Автор» победили Дана Юсупова и Борис Ипатов из Астаны и карагандинец Вадим Ким. В номинации «Исполнитель» – две победительницы, Ирина Базарбаева из Караганды и Ксения Никитеева из Омска.

Что выбирают и поют сегодня молодые? Какие песни любит слушатель? И самое важное для участника любого конкурса: как стать победителем? Однозначных ответов на такие вопросы нет, но определенные тенденции можно обозначить.

– Наблюдается движение в сторону джаза, этнорока, усложняется музыкальный язык, много оригинальных аранжировок, – размышляет Максат Сарсенбеков. – А вот качество текста, к сожалению, падает. Явных графоманов раньше отсеивать было легче, потому что они и плохо играли. А теперь кто-то играет удивительно хорошо, мелодия вызывает отклик, нравится пуб­лике – и что же делать? Есть авторы, могу назвать и имена, у которых удивительные композиции, но запомнить слова их песен чрезвычайно сложно – они скучны, не задевают тебя. Все-таки авторская песня – это поэзия с музыкой, а не музыка с текстом. Чувствуется, что ребятам не хватает читательского опыта, вот и пишут банальные наивные вещи как откровение… Также стало больше ансамблей, трио. Это может быть и ученический этап, когда не совсем понимают, чем занимаются. Ведь для авторской песни, по большому счету, достаточно человека и гитары. Мы на «Астане» всегда стараемся увидеть исполнителя, автора, а не песню, как делают, например, на «Груше». Иногда просим спеть еще и еще, чтобы лучше понять, кто перед нами.

Важен «час ученичества», встреча с наставником, который поможет сориентироваться в огромном пространстве авторской песни. В Астане с молодыми успешно работают Тагир Айтбагинов и Гульзада Бейсембаева – хранители традиций, вырас­тившие уже не одно поколение казахстанских бардов. Не все становятся профессиональными исполнителями, но любовь к хорошей песне остается с ними навсегда.

– Бардовские кадры стареют, с детьми надо заниматься, – продолжает Максат Сарсенбеков. – Радует наш детский ежегодный фестиваль «Весенняя капель», куда непременно приезжают группы из Петропавловска и Уральска. Наши ребята ездят на петропавловскую «Глорию» – международный форум со стажем. На таких фестивалях, разу­меется, не стоит ждать авторов. Зато надо поощрять работу исполнителей, ансамблей, чтобы они «созрели» до собственной песни. Опыт показывает, что девочки взрослеют раньше, чем мальчики.

На «Ютубе» можно найти все, что угодно, и даже на фестивали ездить не надо. Поэтому тоже, кстати, идет отток фестивальной аудитории. Но, с другой стороны, надо и знать, что искать в Сети. И научиться играть на гитаре, познакомиться с авторами, подобрать репертуар. Этим и занимаются в «Творческой среде», проводя «месячники» Высоцкого или Козловского, приглашая авторов и исполнителей более опытных и уже известных. То, что ребята (да и взрослые) ходят туда годами, поддерживают творческие и дружеские связи, говорит о том, что доверительность, душевность, естественность, характерные для бардовской песни, нужны и сегодня.

«Доставай гитары, барды!»

Успех двух фестивалей в Астане можно отнести в командный зачет. А были победы и в индивидуальном первенстве, причем одна из них засчитывается как олимпийская. Лауреатом Грушинского фестиваля стал ансамбль «Фламинго», в составе которого Гульзада Бейсембаева, Галина Корнилова, Инна Урсалова и Дана Барменова. Квартету чуть более года, хотя его участницы дружат более десяти лет, а любовь к авторской песни у них, наверное, уже в крови.

На самой известной бардовской сцене они спели «Мадагаскар» Юрия Визбора – песню, мало известную широкому слушателю, которая в аранжировке Галины Корниловой покорила взыскательное жюри и требовательную публику «Груши».

Дмитрий Двинских и Полина Тырина съездили на Международный фестиваль авторской песни и поэзии U 235 в Ленинградской области. В этом году он объединил более двухсот участников из России, Армении, Беларуси, Венгрии, Испании, Казахстана, Сербии, Украины. Председателем жюри был сам Александр Городницкий, вместе с ним оценивали выступления Вадим Егоров, Александр Мирзаян, Валентин Вихарев и другие. Полина Тырина стала лауреатом фестиваля.

– Я пела классику – «Времена не выбирают» Никитина и Кушнера, – говорила исполнительница. – Она для меня новая, было интересно представить именно ее. Любимого автора у меня нет, пою Высоцкого, Окуджаву, Щербакова… С гитарой подружилась давно, с 12 лет. Научил играть и познакомил с авторской песней Тагир Меньшаевич, за что я ему очень благодарна.

Маленький сынок Полины пока бардовские песни не знает, и даже требуя исключительного внимания к себе, ревнует маму к гитаре. Ему только предстоит узнать про «Весеннюю капель» и «Творческую среду» и, может быть, когда-нибудь он станет участником чемпионата мира по авторской песне в Астане…

– Это лето было просто фантас­тическое, – подводит итоги Максат Сарсенбеков. И сразу начинает говорить о планах: – В этом году хотим показать в Астане арии мюзикла «Норд-Ост», поставленного в Москве Алексеем Иващенко и Георгием Васильевым, – это бардовский дуэт «Иваси». Ждем лето 2018-го, когда будет двадцатилетие фестиваля «Астана». Мечтаю, что удастся привезти Никитина, Дольского, Городницкого, Мищуков… Надо поднимать «Астану Гран-при». Организуем концерты и на фестивальной поляне, и в городе. Ждем в столице и гостей, и участников.