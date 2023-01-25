Студентки колледжа закладывали наркотики в подъездах домов Костаная
Общество
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При обыске у девушек обнаружили 192 грамма мефедрона, что является особо крупным размером.
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали трех студенток одного из колледжей Костаная, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщается, они прятали наркотики в подъездах домов, в том числе – почтовых ящиках.
При проведении обыска у студенток изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.
В дальнейшем, при обыске съемной квартиры обнаружили 192 грамма мефедрона, что является особо крупным размером, отметил заместитель начальника ДП области Дюсембай Байбусунов.
Подозреваемые водворены ИВС.