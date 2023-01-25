Студентки колледжа закладывали наркотики в подъездах домов Костаная

Общество
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При обыске у девушек обнаружили 192 грамма мефедрона, что является особо крупным размером.

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали трех студенток одного из колледжей Костаная, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, они прятали наркотики в подъездах домов, в том числе – почтовых ящиках.

При проведении обыска у студенток изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

В дальнейшем, при обыске съемной квартиры обнаружили 192 грамма мефедрона, что является особо крупным размером, отметил заместитель начальника ДП области Дюсембай Байбусунов.

Подозреваемые водворены ИВС.

 

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