Студенты-медики рассказали о работе в коронавирусных больницах Нур-Султана

Общество
Фото с сайта astana.gov.kz
Студенты медицинского университета "Астана", работающие вместе с врачами в стационарах, где лежат больные с COVID-19, рассказали, как по собственной инициативе пришли помогать медикам бороться с пандемией, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана, будущие врачи вместе со старшими коллегами борются с коронавирусной инфекцией и помогают спасать жизни пациентов в столичных клиниках.

"Молодые специалисты пришли работать сюда с момента открытия стационара. За это время они показали свои знания, умение работать с пациентами, оказывали нам большую помощь, потому что докторов не хватало. Хоть они и молодые специалисты, интерны, от них была реальная помощь, они очень отзывчивые ребята!" – говорит заведующая отделением блока G мобильного центра ГИЦ Баглан Жармагамбетова.

Студент седьмого курса медицинского университета "Астана" Нуриддин Розмат помогает врачам с 22 марта.

"Я начал работать в качестве волонтера-интерна в инфекционном отделении в отеле "Рамада плаза". Видел, как многие люди, получая лечение, выздоравливали и выписывались домой. После этого нас перевели сюда, в городской инфекционный центр. В настоящее время вместе с врачами мы находимся на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией. Поскольку мы будущие врачи, наша первоочередная обязанность – помогать людям. Хочу обратиться к гражданам: носите маски, мойте руки, соблюдайте санитарно-эпидемиологические нормы, социальную дистанцию и временно воздержитесь от проведения тоев и других торжеств. Каждый должен быть ответственен за свое здоровье", – подчеркнул Нуриддин Розмат.

Студент второго курса медицинского университета "Астана" Тилеужан Хамидин также рассказал о своей работе в больнице.

"Во время пандемии, когда тысячи людей болеют коронавирусной инфекцией, умирают, я не смог остаться в стороне. Мы, как молодые медики, пришли к нашим старшим коллегам, чтобы протянуть руку помощи", – сказал будущий врач.

С начала июля в Нур-Султане 536 выпускников медуниверситета и колледжа привлечены к борьбе с COVID-19. Выпускников распределили по поликлиникам, больницам, стационарам и станциям скорой помощи.

По состоянию на 25 июля в Нур-Султане зарегистрировано 9 494 случая заболеваний COVID-19, выздоровело – 6 607 человек.

Популярное

Читайте также

