Студенты учатся на лидеров

Поощрение инициативнос­ти молодежи, вовлечение ее в социальную жизнь находятся в поле интересов управления молодежной политики города и общественных организаций. Студенческое самоуправление при поддержке этих структур развивается в нескольких плоскостях. Интересный опыт, например, имеет Школа студенческих деканов, где юноши и девушки обучаются традиционным управленческим навыкам и тренируют способности лидера.

Благодаря еще нескольким проектам студенты могут участвовать в развитии мегаполиса и улучшении жизни молодежи. Самый крупный из них – Almaty Leaders – сос­тоит из девяти мероприятий в различных областях: от экологии до спорта и культуры. Так, экологическая акция Green Almaty в этом году привлекла огромный молодежный десант к озеленению и очистке города. В ходе Bookcrossing студенты обменивались литературой, развивали культурные и образовательные интересы. Соревнования по стрельбе из лука Mergen приобщали к национальным традициям и укрепляли спортивный дух.

Фестиваль Jana Beles стал своеобразным финалом и отметкой заслуг молодых активистов, проявивших себя в различных сферах деятельности. Десять студентов получили премии в 50 тыс. тенге. Четырем вузам, где поддерживается молодежная инициатива, а это КазНУ им. аль-Фараби, КазНЖПУ, ALT-университет и КазНАИУ, вручена награда в 350 тыс. тенге.