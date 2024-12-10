Студенты учатся на лидеров Статьи 10 декабря 2024 г. 1:01 96 Ксения Денисова На фестивале Jana Beles 2024 в Алматы названы вузы, где успешнее всего развивается студенческое самоуправление, и имена молодых людей, активно проявляющих лидерские качества. Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney Поощрение инициативности молодежи, вовлечение ее в социальную жизнь находятся в поле интересов управления молодежной политики города и общественных организаций. Студенческое самоуправление при поддержке этих структур развивается в нескольких плоскостях. Интересный опыт, например, имеет Школа студенческих деканов, где юноши и девушки обучаются традиционным управленческим навыкам и тренируют способности лидера. Благодаря еще нескольким проектам студенты могут участвовать в развитии мегаполиса и улучшении жизни молодежи. Самый крупный из них – Almaty Leaders – состоит из девяти мероприятий в различных областях: от экологии до спорта и культуры. Так, экологическая акция Green Almaty в этом году привлекла огромный молодежный десант к озеленению и очистке города. В ходе Bookcrossing студенты обменивались литературой, развивали культурные и образовательные интересы. Соревнования по стрельбе из лука Mergen приобщали к национальным традициям и укрепляли спортивный дух. Фестиваль Jana Beles стал своеобразным финалом и отметкой заслуг молодых активистов, проявивших себя в различных сферах деятельности. Десять студентов получили премии в 50 тыс. тенге. Четырем вузам, где поддерживается молодежная инициатива, а это КазНУ им. аль-Фараби, КазНЖПУ, ALT-университет и КазНАИУ, вручена награда в 350 тыс. тенге. #Алматы #фестиваль #Jana Beles