Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд удовлетворил представление учреждения УИС о сокращении срока наказания Бахытжану Байжанову, осужденному по делу об убийстве гражданской супруги экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Акмолинской области

Степногорский городской суд рассмотрел представление учреждения УИС о сокращении срока отбывания наказания осужденному Бахытжану Байжанову с применением Закона «Об амнистии, в связи с тридцатилетием Конституции РК».

13 мая 2024 года он был осужден приговором СМУС по статье 432 УК РК «Укрывательство преступления» к 4 годам лишения свободы.

Суд удовлетворил представление на осужденного по следующим основаниям:

В соответствии с частью 2 статьи 78 УК РК, осужденным за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть сокращен срок наказания.

В силу Закона РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК», сроки или размеры неотбытой части основного наказания в случае возмещения ущерба либо при их отсутствии сокращаются по тяжким преступлениям – на одну третью часть.

«По приговору суда взысканные с осужденного принудительный платеж и процессуальные издержки возмещены в полном объеме. Согласно Постановлению суда представление Учреждения УИС о сокращении срока наказания удовлетворено. В соответствии с Законом «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК» Байжанову сокращена неотбытая часть срока наказания на 1/3 часть и окончательно к отбытию определен срок 1 год 4 месяца 17 дней лишения свободы», – сказано в информации.

Там же добавили, что судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, в столичном специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних ранее рассмотрели гражданское дело по иску Куандыка Бишимбаева к бывшей жене Назым Кахарман по изменению условий оплаты алиментов. Экс-министр национальной экономики попытался искусственно ухудшить финансовое положение.