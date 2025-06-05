Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичном специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних рассмотрели гражданское дело по иску Куандыка Бишимбаева к бывшей жене Назым Кахарман по изменению условий оплаты алиментов, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы суда, в 2020 году между бывшими супругами было заключено нотариальное соглашение, по условиям которого отец обязался выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей в размере 1,6 млн тенге ежемесячно, до 20 числа каждого месяца.

«Истец просил изменить указанное соглашение, снизив размер алиментов, мотивируя свои требования тем, что он отбывает наказание в местах лишения свободы и не трудоустроен», – говорится в публикации.

Также истец просил исключить из соглашения положения, касающиеся:

- оплаты дополнительных расходов на обучение детей в платном учебном заведении, в том числе по достижении ими совершеннолетия;

- расходов, связанных с медицинским обследованием и лечением детей;

- обязательства не реже одного раза в год оплачивать отдых детей как в Казахстане, так и за рубежом, включая расходы на проживание, питание, страхование, транспорт и другие сопутствующие траты.

Рассмотрев материалы дела, суд пришёл к выводу об отсутствии законных оснований для внесения изменений в нотариальное соглашение об уплате алиментов.

«Суд установил, что истец намеренно ухудшил своё материальное положение, путем отчуждения принадлежащего ему имущества третьим лицам по договорам дарения в августе 2024 года. При этом, учитывая, что он осуждён на длительный срок и не имеет возможности исполнять соглашение в предусмотренном объёме, у него имелась реальная возможность исполнить обязательства за счет принадлежащего ему имущества. Указанные обстоятельства расценены судом, как недобросовестное поведение истца», – говорится в информации.

С учётом прав и законных интересов детей в удовлетворении иска судом отказано. Решение не вступило в законную силу.

Напомним, 13 мая 2024 года в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве преступления и назначили ему 4 года лишения свободы. Адвокаты осужденных подали на апелляцию, они пытались изменить приговор, переквалифицировав предъявленные статьи.

Ранее столичный межрайонный суд по гражданским делам рассмотрел дело по иску брата убитой Салтанат Нукеновой Айтбека Амангельды о взыскании с ответчика Куандыка Бишимбаева материального ущерба и компенсации морального вреда.

Также известно, что бывшая супруга Бишимбаева Назым Кахарман, воспитывающая трех детей, пыталась лишить его родительских прав. Однако судом ей было в этом отказано. Апелляционная коллегия оставила в силе решение суда первой инстанции.

Также сообщалось, что в октябре осудили женщину, обещавшую смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн тенге. Брат убитой Салтанат Нукеновой взыскал с Бишимбаева компенсацию морального вреда.