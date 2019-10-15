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Суд да дело
Любовь Доброта, Туркестанская область

ТОО «Ак-Жол» контракт с Южно-Казахстанской областной администрацией на добычу песчано-гравийной смеси на мес­торождении Карачикское-ІІ заключило еще в 2001 году, получив право разрабатывать недра до 2026 года. Правда, на определенных условиях.

ТОО «Ак-Жол» имело также постановление акима Южно-Казахстанской области от 10 января 2010 года о предоставлении земельного участка площадью 206,0 га для добычи песчано-гравийной смеси на праве временного землепользования. Но и оно в апреле 2015 года было отменено.

Причиной послужило нежелание со стороны предприятия заморачиваться такими тонкос­тями, как соблюдение всех условий, оговоренных в контракте. В итоге уполномоченный орган по природопользованию действие контракта на добычу песчано-гравийной смеси в октябре 2017 года приостановил, на­деясь, что предприятие сделает работу над ошибками. Но этого не последовало. Нарушения, в том числе экологического законодательства, не были устранены, что и послужило поводом для расторжения в январе текущего года контракта.

Впрочем, это не помешало компании продолжать добычу полезных ископаемых. Учредители разрабатывали недра, не имея на то, по сути дела, никакого законного права. Выявив данный факт, ГУ «Управление земельной инспекции по Туркестанской области» вынес­ло постановление о наложении административного взыскания. На компанию за незаконное занятие государственных земель без правоустанавливающих и идентификационных документов наложили штраф в размере 700 МРП, что на тот момент составляло 1 млн 767 тыс. 500 тенге.

Учредители ТОО «Ак-Жол» отказались платить, обратившись за защитой в специализированный административный суд Туркестана. Суд встал на защиту недропользователя, постановив прекратить производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения. По мнению суда, предоставление права недропользования означает наделение лица правом недропользования непосредственно государством, в связи с чем нет необходимости определения границ и получения правоустанавливающих документов на земельный участок.

С таким исходом дела не согласилась прокуратура Туркестанской области. На основании ходатайства прокуратуры области судом апелляционной инстанции постановление специализированного административного суда Туркестана отменено.

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