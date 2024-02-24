Суд обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве

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Ответственными признаны также сыновья бывшего президента - Дональд-младший и Эрик, передает Kazpravda.kz

Фото: David Becker/Getty Images

Бывший президент США, признанный виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, должен будет выплатить $454 млн штрафа, говорится в опубликованном решении суда, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал CNN.

Как только решение будет вручено Трампу, у него будет 30 дней для подачи апелляции. В течение этого периода Трампу нужно будет внести наличные или разместить облигации, чтобы покрыть $355 млн, которые изначально назначил суд, и дополнительно около $100 млн в качестве процентов.

Ответственными за мошенничество в гражданском деле, возбужденном генеральным прокурором Нью-Йорка Летитой Джеймс, признаны также сыновья бывшего президента - Дональд-младший и Эрик. Они должны выплатить по $4 млн каждый.

Виновными Трампа и сыновей суд в Нью-Йорке признал на прошлой неделе.

Помимо штрафных санкций им запрещено работать сотрудниками или директорами любой корпорации или другого юридического лица в Нью-Йорке сроком на три года.

#суд #мошенничество #США #Дональд Трамп

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