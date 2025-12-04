собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Шымкенте специализированный суд по делам несовершеннолетних рассмотрел уголовное дело в отношении подростка, причинившего травмы водителю автобуса. Производство по делу прекращено в связи с примирением сторон, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда

Инцидент произошел вечером 12 июня у рынка «Бекжан». Подросток ударил водителя автобуса №52 после того, как тот потребовал оплатить проезд. Пассажир сначала оплатил проезд, затем оскорбил водителя, что привело к конфликту.

Следствием действия подростка были квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ходе расследования установлено, что умысла в его действиях не было.

Судья Болат Карабаев сообщил, что действия несовершеннолетнего квалифицированы по статье 114 Уголовного кодекса. При рассмотрении дела была применена статья 67 УК, предусматривающая прекращение дела в связи с примирением сторон.

«Потерпевший простил обвиняемого, и стороны заключили примирение. Суд учел это при рассмотрении дела», — отметили в суде.

Прокурор Куаныш Умбет подтвердил правильность квалификации действий подростка: потерпевший принял извинения. Ему полностью компенсировали понесенные расходы и выплатили моральную компенсацию. Сам обвиняемый признал вину, раскаялся и заверил, что подобных поступков не повторит.