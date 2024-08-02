Суд вынес приговор Айтенову

Его посадили на 12 суток

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело в отношении брата бывшего акима Шымкента - Марата Айтенова, сообщает Kazpravda.kz

По информации суда, вина подсудимого доказана записью с места происшествия, заключением судебно-медицинской экспертизы и другими материалами дела. Подсудимый свою вину признал, чистосердечно раскаялся, собранные доказательства не оспаривал.

Приговором суда Айтенов признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.109-1 ч.1 УК, с назначением наказания в виде ареста на срок 12 суток.

Ранее пострадавшая Дана Атешова рассказала суду, как 12 июля бывший супруг пытался выселить ее с их общими детьми из дома.