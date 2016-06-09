​Судебная система: модернизация продолжается

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Ольга ФАЙНШТЕЙН

В мероприятии приняли участие судьи областного, городских и районных судов, а также руководство филиала Союза судей и Администратора судов по Мангистауской области. Как сообщила пресс-служба Верховного суда, в рамках совещания были обсуждены итоги работы судов региона, Комиссии по судейской этике и филиала Союза судей по Мангистауской области за 5 месяцев 2016 года.

Выступая перед участниками совещания К. Мами отметил, что с 1 января 2016 года начался практический этап выполнения Плана нации «100 конкретных шагов». Вступили в силу 59 законов, которые создают принципиально новую правовую среду для развития государства, экономики и общества. Все 11 шагов реформы, закрепленные за Верховным судом, в законодательной плоскости реализованы. Они существенно модернизировали национальную судебную систему. В результате произошло значительное упрощение судопроизводства, которое существенно сократило время принятия окончательных судебных решений. Так, за 5 месяцев текущего года почти каждое второе гражданское дело рассмотрено в порядке упрощенного производства, на 37% увеличилось число рассмотренных уголовных дел ускоренного досудебного расследования. Поч­ти в 3 раза увеличилось число рассмотренных следственными судьями материалов о санкционировании, из них почти половина по новым полномочиям.

Ужесточены квалификационные требования и механизмы отбора кандидатов на должность судьи. Усилены процедуры сдачи квалификационного экзамена, в том числе повышена роль психологического тестирования, смещены акценты в сторону проверки способностей кандидата применять полученные знания на практике, введено полиграфологическое исследование. Реа­лизован конкурсный порядок отбора кандидатов на должность председателей районных судов.

Председатель Верховного суда особо отметил, что в 2016 году аттестацию пройдут 1 220 судей.

– Надо к этому процессу серьезно готовиться. Послаблений никому не будет, – сказал он.

К. Мами проинформировал присутствующих о разработке проекта нового Этического кодекса судьи, принятие которого запланировано на V съезде судей осенью 2016 года. Проект согласован судейским сообществом и одобрен на заседании Международного совета при Верховном суде и получил предварительное заключение экспертов Венецианской комиссии Совета Европы. Он будет утвержден в рамках пленарного заседания комиссии, которое состоится 10 июня текущего года в Венеции.

Перед руководством и судьями области был поставлен ряд задач по улучшению качества отправления правосудия, противодействию коррупции, соблюдению норм судейской этики, улучшению работы со СМИ и НПО. 

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