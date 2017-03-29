​Судоходство по большой воде

Свежий выпуск
3779
Сергей Горбунов, Павлодар

Открытие навигации на Иртыше – это каждый год праздник для речников и очередная на­дежда на стабильное судоходство между Павлодаром и Омском, а также вниз по реке до Заполярья. В свое время такой водный грузовой поток был существенным подспорьем в экономике. После вопрос судоходства по Иртышу между Павлодаром и Омском был отодвинут на второй план. Хотя надобность регионов Сибири в казахстанском щебне и чистом речном песке Иртыша (без примесей глины) очень велика, так же как и доставка таежного леса-кругляка и пиломатериалов и других грузов в павлодарский речной порт.

Здесь следует сказать, что в Казахстане речное судоходство как отрасль сохранилось только в Павлодарской области. Отсюда суда ходят до Омска и дальше, вплоть до Охотского моря. Однако из-за отсутствия межгосударственных договоренностей в части развития речного судоходства, в частности по Иртышу, объемы перевозок сегодня не столь значительны. Наибольший показатель в последний раз был зафиксирован в 2011 году, когда суда перевезли свыше 2 млн тонн грузов. А в прошлую навигацию объем достиг немногим более 1 млн тонн. При этом возмож­ности павлодарского речного флота намного выше. Тем более что перевозка грузов по реке в два раза дешевле, чем автомобильным или железнодорожным транспортом.

Все это знают и понимают. Руководители Омской и Павлодарской областей и речники не единожды встречались и обсуждали, как возродить судоходство и доставку по реке грузов, нужных двум сопредельным регионам.

По словам министра экономики Омской области Александра Третьякова, чуть больше месяца назад был подписан меморандум, где этот вопрос обозначен как стратегически важный для развития двух регионов.

– Сегодня мы имеем поддержку федерального правительства в том, что необходимо расширять возможности судоходства на реке Иртыш. В 2015 году мы планируем приступить к реализации плана действий по решению этой задачи. С учетом того, что в России развивается арктичес­кая программа, возможность заходить в Иртыш и доходить до Павлодара принципиально интересна, поскольку движение по реке снижает затраты на логис­тику и доставку грузов в любую точку мира. Совместно мы будем реализовывать эту задачу, – заключил министр.

Надо сказать, что со стороны двух соседних областей было сделано немало, чтобы возродить судоходство. Но, похоже, эту задачу по силам решить лишь на уровне правительств России и Казахстана. Губернатор Омской области Виктор Назаров в ходе недавнего визита в Павлодар сказал, что решение вопроса с судоходством и увеличением объемов перевозок для приграничных территорий очень важно.

– К сожалению, русло Иртыша долго не расчищалось, поэтому восстановление судоходства – очень затратный проект. Просчитав экономику затрат, российская сторона сегодня не готова внести этот проект как основной, но судоходство с повестки дня не снято, – заявил губернатор Омской области.

Тем временем работники Павлодарского областного филиала республиканского предприятия водных путей регулярно проводят на территории региона дноуглубительные работы и очищают русло реки от коряг, а также готовят к открытию навигации более 1 300 береговых и надводных знаков. То есть содержат фарватер в «боевой готовности».

У омичей в этом отношении ситуация хуже, так как они многие годы не занимаются расчисткой судоходной части реки. Но когда-то за эту работу браться все равно придется, тем более что ведутся разговоры об открытии водного, по Иртышу, грузового потока Казахстана и России до Китая.

Пока же перевозки Павлодар – Омск в основном осуществляются по большой воде в период весеннего разлива Иртыша, когда российские баржи грузоподъемностью 2 000 и 4 000 тонн приходят за песком и щебнем в павлодарский речной порт. Но такая «навигация» для них длится немногим более месяца. А потом при глубине судоходного русла минимум 165 см перевозку грузов осуществляют лишь баржи грузоподъемностью 1 000 тонн, да и то имея проблемы с мелководным нерасчищенным фарватером от границы двух государств до Омска. Так и ждут речники большую воду, работая урывками...

Популярное

Все
Места все меньше, поток людей несет вглубь салона автобуса. Чувствую, как перехватывает дыхание, грудная клетка сдавлена. Развернуться нет возможности: вокруг – спины, рюкзаки, подмышки, а люди все продолжают протискиваться, толкаясь, вперед…
На окраине Семея раскинулся шатер времен саков. В нем живет семейчанин, увлеченный историей и культурой
С 1 марта общественный транспорт Шымкента работает без кондукторов. Но не всем это по нраву
«Молока в стране категорически не хватает», – такое заявление прозвучало в Петропавловске на семинаре-совещании по развитию молочного скотоводства
Аграрии Карагандинской области опасаются сбоев с доставкой льготного дизтоплива
Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы
В апреле нынешнего года завершается переходный период, предоставленный казахстанскому бизнесу, занятому в сфере торговли обувной продукцией, для регистрации в системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров
Уголовное дело по фактам незаконной выдачи квартир в Талдыкоргане находится в производстве Антикоррупционной службы по области Жетысу. А 59 квартир были добровольно возвращены в государственную собственность
В своем выступлении в рамках первой сессии Парламента нового созыва Глава государства указал на важность юридической защищенности медицинских работников, отметив, что депутатам следует уделить должное внимание решению данного вопроса
Как нарушается правовой статус государственного языка
Оплот морских границ
В своем выступлении на открытии первой сессии Парламента VIII созыва Президент четко определил основные параметры, которым должен соответствовать Налоговый кодекс
Уступила лишь в финале
По методологии SREP
Финграмотность – в школы
Слово о малой родине
На скоростной магистрали реформ
Звуки утренней росы
Для развития отечественного туризма необходимо строить дороги, коммунальные сети, создавать качественные региональные бренды
Национальная премия Nauryz
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Рудные богатства стране не нужны?
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Дуют ли ветра, льют ли дожди, идут ли снега – а мы ждем автобус, скучковавшись, как пингвинчики, возле теплой остановки. Почему возле, спросите вы? А потому что она... закрыта
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Словесная перепалка водителей закончилась стрельбой на рынке в Алматы
За пять месяцев в Экибастузе надлежит выполнить то, что по-хорошему должны были делать планово лет десять подряд до этого
Интенсивное таяние снега обнажило две самые острые проблемы: разбитые дороги и огромные залежи мусора, скопившиеся за зиму вдоль сельских улиц
Секрет ДТ: если топливо есть, то его сразу нет
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Великие казахские игры
ЦИК: Подтвердились факты вбросов бюллетеней в день депутатских выборов в Казахстане
Итоги выборов в Мажилис по партийным спискам огласили в ЦИК
Смартфон записал преступление
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК
Иностранец погиб при столкновении двух грузовиков в Актюбинской области
Четыре иностранца погибли в жуткой аварии в Актюбинской области (видео)
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Казахстанец завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции

Читайте также

К ответственности за пропаганду сепаратизма
Держать руку на пульсе
В интересах нации и государства
Парк назвали «Руханият»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]