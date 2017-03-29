​Судоходство по большой воде

Открытие навигации на Иртыше – это каждый год праздник для речников и очередная на­дежда на стабильное судоходство между Павлодаром и Омском, а также вниз по реке до Заполярья. В свое время такой водный грузовой поток был существенным подспорьем в экономике. После вопрос судоходства по Иртышу между Павлодаром и Омском был отодвинут на второй план. Хотя надобность регионов Сибири в казахстанском щебне и чистом речном песке Иртыша (без примесей глины) очень велика, так же как и доставка таежного леса-кругляка и пиломатериалов и других грузов в павлодарский речной порт.

Здесь следует сказать, что в Казахстане речное судоходство как отрасль сохранилось только в Павлодарской области. Отсюда суда ходят до Омска и дальше, вплоть до Охотского моря. Однако из-за отсутствия межгосударственных договоренностей в части развития речного судоходства, в частности по Иртышу, объемы перевозок сегодня не столь значительны. Наибольший показатель в последний раз был зафиксирован в 2011 году, когда суда перевезли свыше 2 млн тонн грузов. А в прошлую навигацию объем достиг немногим более 1 млн тонн. При этом возмож­ности павлодарского речного флота намного выше. Тем более что перевозка грузов по реке в два раза дешевле, чем автомобильным или железнодорожным транспортом.

Все это знают и понимают. Руководители Омской и Павлодарской областей и речники не единожды встречались и обсуждали, как возродить судоходство и доставку по реке грузов, нужных двум сопредельным регионам.

По словам министра экономики Омской области Александра Третьякова, чуть больше месяца назад был подписан меморандум, где этот вопрос обозначен как стратегически важный для развития двух регионов.

– Сегодня мы имеем поддержку федерального правительства в том, что необходимо расширять возможности судоходства на реке Иртыш. В 2015 году мы планируем приступить к реализации плана действий по решению этой задачи. С учетом того, что в России развивается арктичес­кая программа, возможность заходить в Иртыш и доходить до Павлодара принципиально интересна, поскольку движение по реке снижает затраты на логис­тику и доставку грузов в любую точку мира. Совместно мы будем реализовывать эту задачу, – заключил министр.

Надо сказать, что со стороны двух соседних областей было сделано немало, чтобы возродить судоходство. Но, похоже, эту задачу по силам решить лишь на уровне правительств России и Казахстана. Губернатор Омской области Виктор Назаров в ходе недавнего визита в Павлодар сказал, что решение вопроса с судоходством и увеличением объемов перевозок для приграничных территорий очень важно.

– К сожалению, русло Иртыша долго не расчищалось, поэтому восстановление судоходства – очень затратный проект. Просчитав экономику затрат, российская сторона сегодня не готова внести этот проект как основной, но судоходство с повестки дня не снято, – заявил губернатор Омской области.

Тем временем работники Павлодарского областного филиала республиканского предприятия водных путей регулярно проводят на территории региона дноуглубительные работы и очищают русло реки от коряг, а также готовят к открытию навигации более 1 300 береговых и надводных знаков. То есть содержат фарватер в «боевой готовности».

У омичей в этом отношении ситуация хуже, так как они многие годы не занимаются расчисткой судоходной части реки. Но когда-то за эту работу браться все равно придется, тем более что ведутся разговоры об открытии водного, по Иртышу, грузового потока Казахстана и России до Китая.

Пока же перевозки Павлодар – Омск в основном осуществляются по большой воде в период весеннего разлива Иртыша, когда российские баржи грузоподъемностью 2 000 и 4 000 тонн приходят за песком и щебнем в павлодарский речной порт. Но такая «навигация» для них длится немногим более месяца. А потом при глубине судоходного русла минимум 165 см перевозку грузов осуществляют лишь баржи грузоподъемностью 1 000 тонн, да и то имея проблемы с мелководным нерасчищенным фарватером от границы двух государств до Омска. Так и ждут речники большую воду, работая урывками...