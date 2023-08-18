Судью из Тараза подозревают в получении крупной взятки

За вознаграждение судья должна была назначить менее строгое наказание обвиняемой

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В получении взятки в 2 млн тенге подозревается судья горсуда в Таразе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

Антикоррупционная служба совместно с отделом безопасности Судебной администрации РК по результатам негласных мероприятий изобличила в получении взятки в 2 млн судью суда №2 города Тараза.



"Деньги судья получила от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, по находящемуся в ее производстве уголовному делу.

В порядке статьи 550 Уголовно-процессуального кодекса генеральный прокурор Казахстана дал согласие на продолжение досудебного расследования", – отметили в Антикоре.