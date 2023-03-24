Судью и сотрудника ДГД подозревают во взяточничестве в Алматинской области

Общество
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Судья подозревается в получении взятки при посредничестве работника налогового органа за вынесение решения по гражданским делам о признании банкротами двух предприятий, имеющих налоговую задолженность перед государством.

Фото: Kazpravda.kz

Антикоррупционная служба по Алматинской области проводит досудебное расследование в отношении судьи Специализированного межрайонного экономического областного суда и сотрудника подразделения Департамента государственных доходов Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.

"Судья подозревается в получении взятки при посредничестве работника налогового органа за вынесение решения по гражданским делам о признании банкротами двух предприятий, имеющих налоговую задолженность перед государством", - говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили в агентстве.

 

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