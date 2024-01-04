Сумма выданных физлицам кредитов составила 17,8 трлн тенге

Отмечается, что в ноябре она выросла за счет роста потребительских кредитов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР) сообщило об обьемах кредитования банками второго уровня, передает корресподент Kazpravda.kz

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за ноябрь 2023 года выросли на 2,2% до 26,9 трлн тенге. С начала 2023 года рост составил 17,8%, в том числе в национальной валюте – на 2,2%, до 25,1 трлн тенге, в иностранной валюте – на 2,2% до 1,8 трлн тенге.

Кредиты юрлицам увеличились за ноябрь 2023 года на 0,9% до 9,0 трлн тенге. С начала 2023 года рост составил 4,4%.

Совокупные кредиты субъектам бизнеса за ноябрь 2023 года выросли на 1,3% до 10,5 трлн тенге. При этом основной вклад в рост кредитов бизнесу обеспечен кредитами субъектам МСБ (включая индивидуальных предпринимателей).

Займы субъектам МСБ выросли на 2,2% до 7,0 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 15,7%), займы крупному бизнесу незначительно снизились на 0,5% до 3,6 трлн тенге (с начала 2023 года снижение на 1,4%).

На замедление темпов роста корпоративного кредитования продолжают оказывать сохраняющиеся высокие процентные ставки по кредитам – 19,0% в ноябре 2023 года.

"Кредиты физическим лицам составили 17,8 трлн тенге, увеличившись за ноябрь 2023 года на 2,9% (с начала 2023 года рост на 26,0%), за счет роста потребительских займов на 4,2% до 10,1 трлн тенге на фоне разовых рассрочек со стороны ряда крупных банков второго уровня", – отметили в агентстве.

Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. По состоянию на 1 декабря 2023 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,2% от ссудного портфеля или 904 млрд тенге.

В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов NPL90+ составил 2,6% или 302 млрд тенге, в портфеле физических лиц – 3,7% или 602 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 74,8% (на 01.01.2023г. – 76,9%).